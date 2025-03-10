Genç Bilim İnsanlarına Bağımsız Laboratuvar Desteği!

EMBO ve TÜBİTAK, genç bilim insanlarına bağımsız laboratuvar kurma desteği sağlayarak bilimsel çalışmalara katkıda bulunacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 11:07
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 11:07
Genç Bilim İnsanlarına Bağımsız Laboratuvar Desteği!

Bağımsız Laboratuvar Kurma Desteği

Avrupa Moleküler Biyoloji Organizasyonu (EMBO) ve TÜBİTAK, yaşam bilimleri alanında gelişmekte olan ülkelerdeki yetenekli genç bilim insanlarına, bağımsız laboratuvarlarını kurarak bilimsel çalışmalarına devam etmeleri için destek sunacak.

Destek Programlarının Ayrıntıları

Türkiye'de yürütücülüğünü TÜBİTAK'ın üstlendiği bu projeyle, Türkiye, Çekya, Estonya, Hırvatistan, Karadağ, Litvanya, Polonya ve Portekiz gibi EMBC üyesi ülkelerde genç araştırmacılara dolaşım, hibe ve bilimsel ağ oluşturma imkânları sağlanıyor.

EMBO Yerleşim Desteği

2006 yılında Türkiye'nin öncülüğünde başlatılan EMBO Yerleşim Desteği programıyla 2007'den bugüne kadar 159 genç araştırmacı yararlanmış, bunlardan 43'ü laboratuvarlarını Türkiye'de kurmuştur.

Finansman Ve Destek Miktarı

Başvuruda başarılı olan araştırmacılar, yıllık 50 bin avroya kadar destek alarak araştırmalarını 3 yıldan 5 yıla kadar sürdürebilecekler. Bu destekten Türkiye'deki araştırmacılar için 35 bin avrosu TÜBİTAK, kalan 15 bin avrosu ise EMBC'nin yıllık bütçesinden karşılanacaktır. 4. ve 5. yıllar içinde ise tüm fon desteği TÜBİTAK tarafından sağlanacaktır.

Ek Destek ve Başvuru Süreci

Araştırmacılar, yıllık 10 bin avroluk ek hibeye başvurma hakkına sahip ve EMBO Genç Araştırmacı Programı'ndaki tüm olanaklardan faydalanabiliyorlar. Başvuruda bulunacak kişilerin, son 2 yıl içinde EMBO Yerleşim Desteği kapsama alanındaki ülkelerde laboratuvar kurmuş olmaları veya bu ülkelerdeki güvenilir bir üniversite/enstitüde tam zamanlı grup liderliği pozisyonu için mülakat aşamasında olmaları gerekmekte.

Başvuru için ise, 15 Nisan tarihine kadar EMBO'nun başvuru sistemi üzerinden işlemler yapılmalıdır. Başvuruların arasından seçilenler, 29 Ekim tarihinde çevrim içi mülakata katılacaklardır.

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