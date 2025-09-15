Gıda Komitesi Şimşek Başkanlığında Toplandı: Fiyat, Stok ve 2026 Riskleri Görüşüldü

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ev sahipliğinde Bakanlık binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, gıda fiyat hareketleri ile stok ve arz-talep dengesine ilişkin değerlendirmeler yapıldı.

Katılımcılar

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı.

Gündem ve Sunumlar

Toplantıda, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından Gaziantep'teki tarımsal çalışmalara ilişkin bir sunum yapıldı. Ayrıca önceki komite ve alt komite toplantılarında alınan kararların uygulama aşamaları gözden geçirildi.

Tartışılan Konular ve Kararlaştırılan Adımlar

Yurt içinde ve yurt dışında tarımsal emtia ve gıda fiyatlarındaki gelişmeler ayrıntılı şekilde ele alındı. Ürün bazında arz-talep dengesi değerlendirilirken, gıda fiyat hareketlerinin tüketiciye yansımalarına yönelik alınabilecek tedbirler ile stok ve fiyat bilgilerinin değerlendirilmesine yönelik mekanizmalar üzerinde istişare edildi. Kısa, orta ve uzun vadede atılacak adımlar kararlaştırıldı.

İklim Etkileri ve Üretim Riskleri

Toplantıda hayvansal üretim başta olmak üzere Türkiye'deki iklim değişikliği etkileri, bu yıl yaşanan zirai don ve kuraklık hadiselerinin üretim üzerindeki etkileri ile 2026 yılına ilişkin riskler detaylı şekilde görüşüldü. Üreticileri ve tüketicileri korumaya yönelik alınabilecek önlemler değerlendirilerek risklere karşı tedbir seçenekleri tartışıldı.

Koordinasyon ve Uygulama

Orta Vadeli Program hedefleri doğrultusunda gıda ve tarımsal ürünlerde fiyat istikrarının sağlanması için ilgili kurumların etkin koordinasyonu ve gerekli çalışmalara kararlılıkla devam edileceği vurgulandı. Toplantıda belirlenen mekanizmaların hayata geçirilmesi için takip ve raporlama süreçlerinin güçlendirileceği ifade edildi.

Gıda Komitesi toplantısı, hem kısa vadeli piyasa düzenlemeleri hem de iklim kaynaklı orta ve uzun vadeli risklere karşı kapsamlı bir yol haritası oluşturmayı hedefleyerek sona erdi.

Gıda ve Tarımsal Ürün Piyasaları İzleme ve Değerlendirme Komitesi Toplantısı, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in (ortada) ev sahipliğinde, Bakanlık binasında gerçekleştirildi. Toplantıya, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı (solda), Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağda) Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, ilgili bakan yardımcıları ve kurumların temsilcileri katıldı.