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Giresun'da Fındık Alım Sezonu Başladı

Giresun'da TMO, 2024 ürünü fındık alımına başladı. Vali Serdengeçti, bu sürecin üreticiler açısından olumlu olduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:58
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 12:10
Giresun'da Fındık Alım Sezonu Başladı

Giresun'da Fındık Alımına İhtiyaç Var

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) bu yıl 2024 ürünü fındık alımına start verdi. Belirli merkezler aracılığıyla gerçekleştirilen alımlar, Espiye, Dereli, Güce, Tirebolu ve Görele ilçelerinde yoğun bir şekilde sürmektedir.

Törenle Başladı

Alım işlemleri, Bulancak ilçesindeki depoda düzenlenen bir törenle resmen başlamıştır. Törene katılan Giresun Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, TMO'nun fındık fiyatlarının düzenlenmesinin üreticiler için büyük önem taşıdığını vurguladı.

Üretici Menfaatine Bir Adım

Serdengeçti, "TMO'ya her zaman minnettarız. Üreticiden alınan ilk fındıkta, alım sürecinin rasyonel ve olumlu sonuçlar doğurduğunu görüyoruz," dedi. Ayrıca fındığın, Türk tarımının temel taşlarından biri olduğunu dile getirdi.

İlk Üreticinin Başarısı

Vali Serdengeçti, bu yıl TMO'ya ilk fındığını teslim eden İzzet Kahya hakkında bilgi verdi. Kahya'nın ürünündeki randıman 51 olarak belirlenirken, TMO fındığı kilogram başına 136 liradan aldı. Kahya, TMO'nun teklifinin tüccarlarına verdiği fiyattan daha iyi olduğunu ifade ederek, "Tüccar 125 lira teklif etti, fakat TMO'da aldığım fiyat 136 lira. Bu sayede şu anda kilogramda 10 lira kar sağlamış bulunuyorum," dedi.

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak...

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak ilçesindeki depoda gerçekleştirilen törenle ilk üreticiden fındık alındı.

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak...

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak ilçesindeki depoda gerçekleştirilen törenle ilk üreticiden fındık alındı.

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak...

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak ilçesindeki depoda gerçekleştirilen törenle ilk üreticiden fındık alındı.

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak...

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak ilçesindeki depoda gerçekleştirilen törenle ilk üreticiden fındık alındı.

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak...

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak ilçesindeki depoda gerçekleştirilen törenle ilk üreticiden fındık alındı.

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak...

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak ilçesindeki depoda gerçekleştirilen törenle ilk üreticiden fındık alındı.

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak...

Giresun'da Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) 2024 ürünü fındık alımına başladı. TMO, Bulancak ilçesindeki depoda gerçekleştirilen törenle ilk üreticiden fındık alındı.

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