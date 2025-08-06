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Giresun'da Fındık Üreticilerine File Örtü Desteği Verildi

Giresun'da 11 üreticiye fındık hasadında file örtü desteği sağlandı, işçilik maliyetleri önemli ölçüde düşecek.

Yayın Tarihi: 06.08.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 06.08.2025 16:27
Giresun'da Fındık Üreticilerine File Örtü Desteği Verildi

Giresun'da Fındık Hasadında Yenilikçi Yöntem

Giresun'da fındık hasadında devrim niteliğinde bir yöntem olan file örtü desteği, 11 üreticiye sağlandı. Bu yenilikçi uygulamanın, işçilik maliyetlerini %60 oranında düşürmesi hedefleniyor.

File Örtü Desteği Hakkında Bilgiler

İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Ensar Yılmaz, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında bu desteğin verildiğini belirtti. Yılmaz, file örtü yöntemiyle fındığın daldan değil, olgunlaştığında dökülüp toplanacağını ve bunun da hasat randımanını artıracağını ifade etti.

Toplam 209 dekar alanda kullanılacak file örtü için, üreticilere %50 hibe desteği sağlandığı açıklandı. Yılmaz, bu uygulamanın diğer üreticilere de örnek teşkil edeceğini belirtti.

Üreticilerin Görüşleri

Merkeze bağlı Cumhuriyet Mahallesi'ndeki 12 dönümlük bahçesine file örtü seren fındık üreticisi Korhan Alpay, destekten haberdar olmasını serbest tarım danışmanı Tayfun İmamoğlu'na borçlu olduğunu söyledi. Alpay, file örtünün hasat için büyük bir avantaj sağlayacağını vurgulayarak, "Üç kişiyle hasat yapmayı planlıyorum. Geçen yıla göre işçiliği daha ucuza getireceğimi düşünüyorum," dedi.

Alpay, file örtünün maliyetinin yarısı için hibe desteği aldığını ve örtüyü bahçeye serme işleminde iki kişinin yardımını aldığını kaydetti.

Giresun'da fındık hasadında ilk kez kullanılacak file örtü yöntemiyle işçilik maliyetinin...

Giresun'da fındık hasadında ilk kez kullanılacak file örtü yöntemiyle işçilik maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.

Giresun'da fındık hasadında ilk kez kullanılacak file örtü yöntemiyle işçilik maliyetinin...

Giresun'da fındık hasadında ilk kez kullanılacak file örtü yöntemiyle işçilik maliyetinin düşürülmesi hedefleniyor.

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