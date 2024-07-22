GÖKBEY Helikopteri İngiltere'de Havalandı

Türkiye'nin Yerli Helikopteri GÖKBEY, İngiltere Semalarında Uçtu

Türk Havacılık Uzay Sanayii (TUSAŞ) tarafından geliştirilen Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, uluslararası havacılık alanında önemli bir adım atarak, İngiltere'de gerçekleşen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda İlk Uçuş

Fuarın açılış günü, GÖKBEY, 7 dakikalık etkileyici bir uçuş gösterisi ile izleyicilere görsel bir şölen sundu. Bu gösteri, Türkiye'nin havacılık teknolojisindeki gelişimini ve uluslararası alandaki rekabet gücünü sergilemesi açısından büyük bir öneme sahip.

TUSAŞ Genel Müdürü'nden Açıklama

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu yaptığı açıklamada, Farnborough Fuarı'nın dünya havacılığındaki en son teknolojilerin sergilendiği bir platform olduğuna dikkat çekerek, "Burada sahip olduğumuz imkan ve kabiliyetlerimizi göstermek için tüm ürünlerimizi sergiliyoruz. GÖKBEY'in burada uçuş yapması, ülkemiz için çok önemli. Ürünümüze yönelik ciddi bir talep var ve yakın zamanda çeşitli platformlarımız için ihracat haberleri vermeyi umuyoruz." şeklinde bilgi verdi.

Fuar Boyunca GÖKBEY 4 Uçuş Gerçekleştirecek

22-26 Temmuz tarihleri arasında sürecek olan etkinlik içerisinde GÖKBEY, toplamda 4 kez daha uçuş gerçekleştirecek. TUSAŞ, fuar sırasında jet eğitim uçağı HÜRJET, HÜRKUŞ, T129 ATAK Helikopteri ve İHA ailesinden Aksungur, ANKA ile ANKA III'e ait 1/7 ölçekli maketleri de sergileyecek.

Ayrıca, fuar boyunca TUSAŞ standında GÖKBEY ve HÜRJET'in birebir ölçekli maketleri ile KAAN deneyi alanı ve uydu maketleri de misafirlerin ilgisine sunulacak.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.

Türkiye'nin ilk özgün helikopteri GÖKBEY, havacılık ve savunma sanayisinin dünyadaki en prestijli etkinliklerinden İngiltere'de düzenlenen Farnborough Uluslararası Havacılık Fuarı'nda ilk yurt dışı uçuş gösterisini yaptı.