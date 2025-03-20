Goldman Sachs: TCMB'nin Dolarizasyon Riski Kontrol Altında

Goldman Sachs, TCMB'nin dolarizasyon riskini kontrol edebileceğini ve doların 12 ay sonra 42 lira olacağını öngördü.

Yayın Tarihi: 20.03.2025 10:32
Güncelleme Tarihi: 20.03.2025 10:32
Goldman Sachs: TCMB'nin Dolarizasyon Riski Kontrol Altında

Goldman Sachs'tan TCMB Analizi

ABD'nin önde gelen yatırım bankalarından Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) dolarizasyon riskini kontrol altına almak için yeterli alanı bulunduğunu belirtirken, doların 12 ay sonra 42 lira seviyesine ulaşacağını tahmin etti.

Faiz İndirim Döngüsü ve Dolarizasyon

Goldman Sachs, Türk piyasalarında meydana gelen satış baskısının ardından yayınladığı analizde, TCMB'nin faiz indirim döngüsüne bir ara vererek liranın değer kaybını yavaşlatma kapasitesine sahip olduğunu vurguladı.

Analizde, TCMB'nin brüt rezervlerinin 174 milyar dolar ile tarihi bir zirveye ulaştığına dikkat çekildi. Ayrıca, merkez bankasının swaplar hariç net rezervlerinin geçen yılın başından beri yaklaşık 100 milyar dolarlık bir artış gösterdiği belirtildi.

12 Aylık Dolar Tahmini

TCMB'nin nisan toplantısında 250 baz puanlık faiz indirimine ilişkin risklerin arttığı ifade edilerek, analistler, TCMB'nin ilk etapta liranın değer kazanmasına izin vermesi ve faiz indirimlerini engellemeyecek bir politika sürdürmesi halinde, liranın mevcut seviyelerini koruyacağına inandıklarını kaydetti.

Goldman Sachs'ın analizinde, doların 42 lira seviyesindeki tahmininin değiştirilmesi için bir sebep bulunmadığı, bunun enflasyon ve uzun vadeli faiz tahminleri üzerindeki etkisinin sınırlı kalacağı ifade edildi.

Yatırımcılar ve Ekonomik Etkiler

Son olarak, yabancı yatırımcıların ilerleyen dönemlerde olası satış baskısının muhtemelen sınırlı kalacağı öngörüldü. Analizde, bu durumun Türkiye'nin ekonomik büyümesi üzerinde de kısıtlı bir etki yaratacağı değerlendirildi.

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