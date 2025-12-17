DOLAR
Gömeç’te 499 Sertifikalı İncir Fidanı Dağıtıldı — Üretim Artışı Hedefleniyor

Gömeç’te, İncir Üretimini Artırma Projesi kapsamında 499 adet sertifikalı incir fidanı üreticilere dağıtıldı; dikim ve bakım için teknik destek sağlandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 15:47
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 15:47
Gömeç’te 499 sertifikalı incir fidanı üreticilere teslim edildi

Balıkesir’in Gömeç ilçesinde, "İncir Üretimini Artırma Projesi" kapsamında üreticilere 499 adet sertifikalı incir fidanı dağıtıldı. Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Tarım Arazilerinin Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde hayata geçirildi.

Projenin amaçları ve koordinasyon

Gömeç İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinasyonunda başlatılan çalışma ile bölgedeki tarımsal çeşitliliğin artırılması ve incirin katma değerli bir ürüne dönüştürülmesi hedefleniyor. Proje ile çiftçilerin gelir düzeyinin yükseltilmesi amaçlanıyor.

Sertifikalı fidan dağıtımı ve teknik destek

Aydın İncir Araştırma Enstitüsü’nde yetiştirilen 499 adet sertifikalı incir fidanı, düzenlenen program ile üreticilere teslim edildi. Fidan dağıtımının ardından teknik ekipler, dikim ve bakım süreçleri hakkında üreticilere bilgilendirme yaptı ve uygulamalı destek sağladı.

"Üreticilerimize hayırlı ve bereketli olsun. Hedefimiz, yüksek verimli ve kaliteli ürünlerle Gömeç incirini hak ettiği noktaya taşımaktır" ifadeleriyle yetkililer projenin bölge ekonomisine katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

