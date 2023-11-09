Google Android 14 ile birlikte Pixel özelliğini de getirdi

Google kullanıcılarına güncellemelerini sunmaya devam ediyor! Google Pixel özelliği geldi! Tüm detaylar haberimizde.

Google Android 14 ile birlikte Pixel özelliğini de getirdi
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Google Pixel özelliği Android cihazlara da geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

GOOGLE PİXEL ÖZELLİĞİ GELDİ

Google kullanıcılarının teknolojiden daha iyi faydalanması için güncellemelerini sunmaya devam ediyor. Google Pixel modellerde yer alan Ev Paneli Android cihazlara da gelecek. Özellikle birlikte kilit ekranı veya Hızlı Ayarlar kısımları sayesinde akıllı ev cihazlarının kontrolü kolaylıkla sağlanabiliyor. 

google pixel özellikleri android cihazlara da geliyor

Ev Paneli özelliğini açmaya gerek bile olmadan bütün cihazlara erişim sağlanabiliyor. Google Home ve Nest cihazları için güncellemeler paylaşılmaya devam ederken Ev Paneli özelliğinin Android 14 güncellemesi almış bütün cihazlarda uygulamanın kullanılabileceği öğrenildi. Daha önce bu özellik yalnızca Google Pixel telefonlarda ve tabletlerde kullanılabiliyordu. Yeni güncellemeyle birlikte Android 14 cihazlara geleceği açıklandı ancak resmi olarak bir tarih henüz açıklanmadı. 

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