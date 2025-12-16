DOLAR
Gram Altın 5.940 TL'ye Yaklaştı: Fed İndirimi Ons Altını 4 bin 300 Doların Üstüne Taşıdı

Fed'in 25 baz puanlık faiz indirimi sonrası ons 4 bin 300 doların üstüne çıktı; gram altın üç günde 200 TL artarak 5.940 TL'ye yükseldi.

Yayın Tarihi: 16.12.2025 14:42
Güncelleme Tarihi: 16.12.2025 14:57
Gram Altın 5.940 TL'ye Yaklaştı

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından yapılan 25 baz puanlık faiz indirimi kararı sonrası yükselişe geçti. Kararın ardından ons altın 4 bin 300 doların üzerine çıkarak küresel piyasalarda altına olan talebi artırdı.

Piyasa ve beklentiler

Doların küresel piyasalarda zayıflaması ve faiz getirilerinin düşmesi, yatırımcıları altına yöneltti. Bu gelişme kısa ve orta vadede altının yükseliş eğilimini güçlendirirken, uzmanlar yıl sonu için gram altında 6 bin TL seviyesinin hedeflendiğini belirtiyor. Ayrıca, 2026 yılında faiz indirimlerinin sürmesi halinde altın fiyatlarında yeni rekorların gündeme gelebileceği öngörülüyor.

Uzman yorumu

Nasir Amcalar, kuyumcu, "Bununla beraber altında yükseliş başladı. Ons altının fiyatı 4 bin 300 dolar seviyesini aştı ve gram altın iki-üç gün içerisinde 200 TL birden arttı. Şu anda gram altın 5 bin 940 TL’den işlem görüyor. Bizim gram altında beklentimiz yıl sonunda 6 bin TL seviyelerindeydi. Beklediğimiz şekilde gerçekleşti. 2026 yılına baktığımızda ise faiz indirimleri geldikçe, gram altında ve altının onsunda yeni rekorlar gelecektir. Altına talep her geçen gün artıyor. Vatandaşlar altının düşmeyeceğini ve her zaman güvenli liman olarak kalacağını biliyorlar. Gümüşe de talep var hatta altına göre yüzdesel bakacak olursak gümüş daha fazla kazandırdı. Fakat altına talep daha çok. Gram altın şu anda 5 bin 940 TL, çeyrek 9 bin 500 TL, yarım altın 19 bin TL, tam altında ise 38 bin TL’den işlem görüyor"

Öne çıkan veriler: Ons altın: 4 bin 300 dolar; Gram altın: 5 bin 940 TL (üç günde 200 TL artış). Piyasa beklentileri yıl sonu için 6 bin TL seviyesini işaret ediyor.

GRAM ALTIN 6 BİN LİRAYA YAKLAŞTI

