Gram altında uçuş dönemi başlıyor! Altın kahini son fırsat tarihi verdi

Altın piyasasında heyecan dolu gelişmeler yaşanıyor! Ünlü ekonomist İslam Memiş'in analizleri, gram altında büyük bir rallinin başlangıcını müjdeliyor.

Memiş'in değerlendirmelerine göre, gram altın fiyatlarındaki düşüşler alım fırsatı olarak değerlendirilmeli. Özellikle doların yükselişi gram altını destekliyor. İşte bu noktada, yatırımcıların dikkatini çeken bir gelişme var: ABD'de açıklanacak tarım dışı istihdam verileri. Bu verilerin, altın fiyatlarında etkisi olacağı öngörülüyor.

Ancak, 12 Haziran'da yapılacak olan faiz kararıyla birlikte altın fiyatlarının bir süre 2450-2500 lira seviyelerinde dalgalandığı belirtiliyor. İslam Memiş, dünya ekonomik koşullarının enflasyon riskini artırdığını vurgulayarak, güvenli liman olan altına olan talebin devam edeceğini ifade ediyor.





Özellikle ons altında 2250-2280 dolar aralığının bir süre devam edeceğini belirten Memiş, ancak beklenmedik gelişmelerin yaşanması durumunda ons altının 2600-3000 dolar aralığına çıkabileceğini söylüyor. Bu rakamlar, piyasalarda şaşırtıcı gelmeyebilir.

Gram altın için ise yükseliş trendinin devam etmesi bekleniyor. Dolar ve ons altındaki yükselişin etkisiyle gram altın için 2700 lira güçlü bir direnç noktası olarak görülüyor. Memiş, temmuz ayından itibaren altın fiyatlarında yukarı yönlü hareketlerin devam edeceğini ve hatta 3500 liraya kadar çıkabileceğini düşünüyor.

Altın piyasasında heyecan dolu günler yaşanıyor. Yatırımcılar, İslam Memiş'in öngörülerini yakından takip ederek gelecek hareketliliklere hazırlıklı olabilirler.

NOT: YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.