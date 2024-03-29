Gram altını yumurtlasın isteyen bunu yapsın! Paraya para demeyecekler

Altın piyasasının tanınmış isimlerinden İslam Memiş, ons altın ve gram altın hakkında yeni değerlendirmelerde bulundu. Son dönemde rekor üstüne rekor kıran altın piyasasındaki makas farkının açılmasına dikkat çeken Memiş, altın işçilik fiyatlarını da masaya yatırdı.

Ons altının 2193 dolarla rekor seviyelere ulaştığını belirten Memiş, önemli bir değer artışı yaşandığını vurguladı. Ancak, dünkü değerlendirmesinde olduğu gibi, ons altının tekrar 2100 doların altına gerileyebileceğini ifade etti ve yatırımcıları uyardı. Memiş, altın fiyatlarının dalgalanmalarına rağmen varlıklara sahip çıkılması gerektiğini ve birikime devam edilmesi gerektiğini dile getirdi.

Özellikle dolar sahiplerine seslenen Memiş, doların ons altın karşısında cazip bir seçenek olduğunu belirtti ve yatırımcıları altına geçmeye teşvik etti. Doların belirli seviyelerde ons altına karşı avantajlı olduğunu vurgulayan Memiş, bu fırsatların değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti.

ALTIN FİYATLARI YÜKSELMEDEN ÖNCE BUNLARI BİLMELİSİNİZ!





İslam Memiş, kuyumcuların ödemiş olduğu işçilik fiyatlarına dikkat çekerek altın piyasasında önemli bir sorunu gündeme getirdi. Özellikle çeyrek ve cumhuriyet altınlarında görülen yüksek işçilik fiyatlarına ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan Memiş, yatırımcıları uyardı.

Bugün çeyrek altında 175 lira işçilik fiyatı olduğunu belirten Memiş, cumhuriyet altınında ise bu rakamın 1115 liraya kadar çıktığını ifade etti. Ancak Memiş, bu yüksek işçilik fiyatlarına rağmen tercihini has altın ve gram altından yana kullandığını dile getirdi. Memiş'e göre, bu işçilik fiyatları müthiş abartılmış durumda ve yatırımcıların dikkatli olması gerekiyor.

Özellikle gram altının 2360 lira seviyesinde olduğunu ve buna karşılık çeyrek altının 3860 liraya, cumhuriyet altının ise 17 bin liraya satıldığını belirten Memiş, işçilik fiyatlarının piyasa dengesini bozduğunu ifade etti. Kuyumcuların ödediği yüksek işçilik fiyatları nedeniyle altın fiyatlarının yükseldiğini ve bu durumun yatırımcıları olumsuz etkilediğini dile getirdi.