Gram altının modası geçti! Paran kadar altın alma dönemi başladı: Herkes ona rağbet ediyor

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı zarar etmek istemeyenler bütçeleri dahilinde kesme altına yöneldi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KESME ALTIN DÖNEMİ

Yatırım denildiği zaman akla ilk gelenlerden biri altındır. Fakat altın fiyatlarının sürekli artması ve bunun sonucunda altın alan yatırımcıların zarar etmesiyle birlikte altın yeni bir döneme giriyor. Kuyumcular yatırımcıları kesme altınına teşvik ediyor. "Çağ has altın çağı" diyen kuyumcular, "İster 10.000 lira, ister 5.000 lira, ister 1.000 lira değerinde kesip öyle satıyoruz. Bileklik, burma bilezik, çeyrek altın, yarım altın ya da cumhuriyet altını almaktaydılar ama şimdi bu plaka altını teneke makasıyla kesip onlara veriyoruz.” Altının yatırımcıların zararlarını en aza indiren bir yatırım aracı olduğuna dikkat çeken kuyumcular, şöyle konuştu:





"Bakın bu küçük parçanın fiyatı 3 bin 52 lira. Bu parçanın ağırlığı 3,98 gram yani şu anda gramı 1 bin 850 lira yani 7 bin 363 lira. Müşteri diyor ki, 'Çöpte bulsaydım kesinlikle almazdım.' Ama ben dedim ki, ''Al ve bana getir...'' Kesme altın, tipik olarak standart bir altın külçesinin kesilmesiyle elde edilen dilimlerdir. Bu kesim işlemi genellikle küçük yatırımlara ve işletmelere daha uygun hâle getirilmesi amaçlanır. Altına yatırım yapmak isteyen kişiler çoğunlukla büyük altın külçeleri almak yerine bu külçelerin daha küçük parçalarını tercih edebilirler.

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!