Gram altının modası geçti! Paran kadar altın alma dönemi başladı: Herkes ona rağbet ediyor

Altında yeni bir dönem başlıyor! Gram, çeyrek artık maziye karışacak! Detaylar haberimizde.

Gram altının modası geçti! Paran kadar altın alma dönemi başladı: Herkes ona rağbet ediyor
Yayın Tarihi:

Altın fiyatlarındaki dalgalanmalardan dolayı zarar etmek istemeyenler bütçeleri dahilinde kesme altına yöneldi. Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

KESME ALTIN DÖNEMİ

Yatırım denildiği zaman akla ilk gelenlerden biri altındır. Fakat altın fiyatlarının sürekli artması ve bunun sonucunda altın alan yatırımcıların zarar etmesiyle birlikte altın yeni bir döneme giriyor. Kuyumcular yatırımcıları kesme altınına teşvik ediyor. "Çağ has altın çağı" diyen kuyumcular, "İster 10.000 lira, ister 5.000 lira, ister 1.000 lira değerinde kesip öyle satıyoruz. Bileklik, burma bilezik, çeyrek altın, yarım altın ya da cumhuriyet altını almaktaydılar ama şimdi bu plaka altını teneke makasıyla kesip onlara veriyoruz.” Altının yatırımcıların zararlarını en aza indiren bir yatırım aracı olduğuna dikkat çeken kuyumcular, şöyle konuştu:

Kesme Altın Dönemi

"Bakın bu küçük parçanın fiyatı 3 bin 52 lira. Bu parçanın ağırlığı 3,98 gram yani şu anda gramı 1 bin 850 lira yani 7 bin 363 lira. Müşteri diyor ki, 'Çöpte bulsaydım kesinlikle almazdım.' Ama ben dedim ki, ''Al ve bana getir...'' Kesme altın, tipik olarak standart bir altın külçesinin kesilmesiyle elde edilen dilimlerdir. Bu kesim işlemi genellikle küçük yatırımlara ve işletmelere daha uygun hâle getirilmesi amaçlanır. Altına yatırım yapmak isteyen kişiler çoğunlukla büyük altın külçeleri almak yerine bu külçelerin daha küçük parçalarını tercih edebilirler.

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!

Öne Çıkanlar
Buzdolabında 1 TL mucizesi! Geceden koyup bekleyin: Gözlerinize inamamayacaksınız Buzdolabında 1 TL mucizesi! Geceden koyup bekleyin: Gözlerinize inamamayacaksınız
Saçları kökünden fışkırtmak için en etkin yöntem bulundu! Banyodan sonra 10 dakika saçın tutun yeter Saçları kökünden fışkırtmak için en etkin yöntem bulundu! Banyodan sonra 10 dakika saçın tutun yeter
Odanıza limon koyup uyuduğunuzda olacaklara inanamayacaksınız! Durduğu yerde bakın ne işe yarıyor Odanıza limon koyup uyuduğunuzda olacaklara inanamayacaksınız! Durduğu yerde bakın ne işe yarıyor
Çok Okunanlar
Çalışan çalışmayan herkesi etkileyecek! Asgari ücret zammı sonrası bu ücretler de değişiyor! Çalışan çalışmayan herkesi etkileyecek! Asgari ücret zammı sonrası bu ücretler de değişiyor! Asgari ücret zammında düğüm çözülüyor! SGK uzmanı kulisten çıkan yeni rakamı açıkladı Asgari ücret zammında düğüm çözülüyor! SGK uzmanı kulisten çıkan yeni rakamı açıkladı Mert Başaran bunu yapanın 2 milyon TL'si olur dedi! Zenginliğin anahtarını böyle verdi Mert Başaran bunu yapanın 2 milyon TL'si olur dedi! Zenginliğin anahtarını böyle verdi Bu kış zor geçecek! Mutfak tüpüne okkalı zam geldi: Yeni fiyatı öğrenen çıldırdı Bu kış zor geçecek! Mutfak tüpüne okkalı zam geldi: Yeni fiyatı öğrenen çıldırdı Akaryakıt indirimi kısa sürdü: Motorine tekrar zam geliyor! Akaryakıt indirimi kısa sürdü: Motorine tekrar zam geliyor!