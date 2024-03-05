Gram altının şirazesini kaydıracak rekor! O tarihten önce altın almayan yandı

Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, elinde gram altını olanları önemli bir tarihle uyararak dikkatleri üzerine çekti. Memiş'in değerlendirmelerine göre, altın piyasasında yaşanan son gelişmeler ve gelecekteki beklentiler, yatırımcılar için kritik bir rol oynuyor.

2023 yılında yatırımcıları sevindiren altın fiyatları, 2024'e dair merak konusu olmaya devam ediyor. Gram altında yaşanan rekor yükselişin sürüp sürmeyeceği sorusu, piyasa aktörleri ve yatırımcılar arasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İslam Memiş, bu konuda yaptığı değerlendirmede, mart ayının önemli bir dönem olacağını ve 2150 TL seviyesinin beklendiğini vurguluyor. Yaz aylarında da yükselişin devam edeceğini belirten Memiş, altının gelecekteki performansına dair detaylı bir öngörü sunuyor.





Altın piyasasında ons altının 2050 dolar seviyesinde bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, kısa vadeli düşüş beklentilerine rağmen orta vadede 1950-2050 seviyelerinin takip edileceğini söylüyor. Fed'in açıklamalarının etkisiyle 2070 dolar seviyesinin önemine işaret eden Memiş, 2150 dolar seviyesinin göz önünde bulundurulması gereken bir direnç seviyesi olduğunu belirtiyor.

Gram altının TL fiyatı 2065 seviyesinde bulunurken serbest piyasa değerinin 2132 lira seviyesine çıkması, altın piyasasındaki dinamizmin devam ettiğini gösteriyor. İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara rağmen elinde altın bulunduranlara sabırla beklemeleri çağrısında bulunuyor. Mart ayının sonuna kadar 2150 TL seviyesinin beklendiğini vurgulayan Memiş, yaz aylarında ise 2500-2700 TL, yılın son çeyreğinde ise 3000 TL seviyelerinin hedeflendiğini belirtiyor.





Memiş'in altın piyasasına dair yaptığı değerlendirme, yatırımcıları bilgilendirirken gelecekteki fiyat hareketleri konusunda da önemli ipuçları sunuyor. Gram altının uzun vadeli potansiyeline vurgu yaparak, elinde altın bulunduranların nakite ihtiyaçları olmadıkça beklemelerini ve altın almaya devam etmelerini öneriyor. Bu şekilde, gelecekteki yüksek değer artışlarından maksimum düzeyde faydalanabilecekler.

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