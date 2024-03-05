Bist 100
8.907,65 2%
DOLAR
31,6 0,09%
EURO
34,35 0,06%
ALTIN
2.138,85 0,03%

Gram altının şirazesini kaydıracak rekor! O tarihten önce altın almayan yandı

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, elinde gram altını olanları tarih vererek uyardı.

Yayın Tarihi: 05.03.2024 06:53
Güncelleme Tarihi: 05.03.2024 06:53
Gram altının şirazesini kaydıracak rekor! O tarihten önce altın almayan yandı

Altın ve para piyasalarının önde gelen uzmanlarından İslam Memiş, elinde gram altını olanları önemli bir tarihle uyararak dikkatleri üzerine çekti. Memiş'in değerlendirmelerine göre, altın piyasasında yaşanan son gelişmeler ve gelecekteki beklentiler, yatırımcılar için kritik bir rol oynuyor.

2023 yılında yatırımcıları sevindiren altın fiyatları, 2024'e dair merak konusu olmaya devam ediyor. Gram altında yaşanan rekor yükselişin sürüp sürmeyeceği sorusu, piyasa aktörleri ve yatırımcılar arasında büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İslam Memiş, bu konuda yaptığı değerlendirmede, mart ayının önemli bir dönem olacağını ve 2150 TL seviyesinin beklendiğini vurguluyor. Yaz aylarında da yükselişin devam edeceğini belirten Memiş, altının gelecekteki performansına dair detaylı bir öngörü sunuyor.

altın fiyatları

Altın piyasasında ons altının 2050 dolar seviyesinde bulunduğunu ifade eden İslam Memiş, kısa vadeli düşüş beklentilerine rağmen orta vadede 1950-2050 seviyelerinin takip edileceğini söylüyor. Fed'in açıklamalarının etkisiyle 2070 dolar seviyesinin önemine işaret eden Memiş, 2150 dolar seviyesinin göz önünde bulundurulması gereken bir direnç seviyesi olduğunu belirtiyor.

Gram altının TL fiyatı 2065 seviyesinde bulunurken serbest piyasa değerinin 2132 lira seviyesine çıkması, altın piyasasındaki dinamizmin devam ettiğini gösteriyor. İslam Memiş, altın fiyatlarında yaşanan dalgalanmalara rağmen elinde altın bulunduranlara sabırla beklemeleri çağrısında bulunuyor. Mart ayının sonuna kadar 2150 TL seviyesinin beklendiğini vurgulayan Memiş, yaz aylarında ise 2500-2700 TL, yılın son çeyreğinde ise 3000 TL seviyelerinin hedeflendiğini belirtiyor.

gold prices

Memiş'in altın piyasasına dair yaptığı değerlendirme, yatırımcıları bilgilendirirken gelecekteki fiyat hareketleri konusunda da önemli ipuçları sunuyor. Gram altının uzun vadeli potansiyeline vurgu yaparak, elinde altın bulunduranların nakite ihtiyaçları olmadıkça beklemelerini ve altın almaya devam etmelerini öneriyor. Bu şekilde, gelecekteki yüksek değer artışlarından maksimum düzeyde faydalanabilecekler.

UYARI: BU HABER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR!

İLGİLİ HABERLER

Haşlanmış yumurtayı çatlatmayan tüyo! Herkes yanlış yapıyormuş

Haşlanmış yumurtayı çatlatmayan tüyo! Herkes yanlış yapıyormuş

Akşam ne yemek yapsam diye düşünmeyin! 30 dakikada hazır mantarlı patates sefası tarifi

Akşam ne yemek yapsam diye düşünmeyin! 30 dakikada hazır mantarlı patates sefası tarifi

Sanayi yüzü görmeyen, bütçe dostu otomobil! Hiç bozulmayan araçlar listesi!

Sanayi yüzü görmeyen, bütçe dostu otomobil! Hiç bozulmayan araçlar listesi!

Mutfaktaki gizli katile dikkat! Böyle görünüyorsa hemen çöpe atın

Mutfaktaki gizli katile dikkat! Böyle görünüyorsa hemen çöpe atın

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
PTT ailelere kesenin ağzını açtı! Tek koşullu 5.330 TL nakit yardım
2
Araba almak isteyene büyük fırsat! Bu model 382 bin TL'ye satılıyor
3
Evlere ateş düşüren haberi SGK verdi! Bunu yapan bir daha devletten maaş alamayacak
4
ATM'den para çekenler yandı! Artık bu kadar daha para ödeyecekler!
5
Piyasanın en ucuz arabaları tek listede! Araba almak isteyenin gözleri ışıldayacak
6
Faturasında adı yazan emekliye para iadesi başladı! 5000 TL'leri geri verilecek
7
Cebinde 10 bin TL'si olan yurt dışına çıkabilecek! Az parayla yurt dışında gidilecek şehirler

Cebinde 34 bin TL'si olan arsa alabilecek! Milli Emlak ucuz arsa kampanyasını başlattı

Piyasanın en ucuz arabaları tek listede! Araba almak isteyenin gözleri ışıldayacak

Gram altının şirazesini kaydıracak rekor! O tarihten önce altın almayan yandı

Nüfus Müdürlüklerine memur alımı sürprizi! KPSS şartsız, yüksek maaş fırsatı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü personel alımına çıktı! Bölüm şartına dikkat

Sanayi yüzü görmeyen, bütçe dostu otomobil! Hiç bozulmayan araçlar listesi!

Mutfaktaki gizli katile dikkat! Böyle görünüyorsa hemen çöpe atın

Düşük faizli kredi arayanlara büyük jest! SMS atana 70.000 TL'ye kadar ödenecek

Akşam ne yemek yapsam diye düşünmeyin! 30 dakikada hazır mantarlı patates sefası tarifi

PTT ailelere kesenin ağzını açtı! Tek koşullu 5.330 TL nakit yardım

Haşlanmış yumurtayı çatlatmayan tüyo! Herkes yanlış yapıyormuş

Ankara’da akıllı telefon fiyatına akıllı yatırım! 23 bin TL'yi eşten dosttan bulan arsayı alacak!