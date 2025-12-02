GSO'ya Altın Pusula: Yeni Nesil Sanayici Platformu ödül aldı

Gaziantep Sanayi Odası, TÜHİD'in 23. Altın Pusula Ödülleri'nde 'Yeni Nesil Sanayici Platformu' ile Kategori Dışı Projeler dalında ödül kazandı.

Gaziantep Sanayi Odası'na Altın Pusula ödülü

Yeni Nesil Sanayici Platformu 'Kategori Dışı Projeler' kategorisinde ödül aldı

Türkiye Halkla İlişkiler Derneği (TÜHİD) tarafından bu yıl 23'üncüsü düzenlenen Altın Pusula Türkiye Halkla İlişkiler Ödülleri'nde Gaziantep Sanayi Odası (GSO), "Yeni Nesil Sanayici Platformu" projesi ile "Kategori Dışı Projeler" kategorisinde ödüle layık görüldü.

Tören, Zorlu PSM'de gerçekleştirildi ve ödülü Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi teslim aldı. Ünverdi, törendeki değerlendirmesinde; 'Altın Pusula gibi ulusal ve uluslararası arenada prestije sahip bir ödül programında bu anlamlı ödüle layık görülmekten büyük gurur duyuyoruz' dedi.

Ünverdi, GSO'nun insanı merkeze alan, yenilikçi, sürdürülebilir ve geleceğe odaklı projeler üretmeye devam edeceğini vurgulayarak, projenin amacını şöyle özetledi: 'Yeni Nesil Sanayici Platformu, Gaziantep sanayisinin geleceğini emanet edeceğimiz genç sanayicilerimizin güçlenmesi, gelişmesi ve yarına daha güçlü hazırlanması amacıyla hayata geçirdiğimiz bir projedir.'

Platform hakkında bilgi veren Ünverdi, Yeni Nesil Sanayici Platformu'nun Gaziantep Sanayi Odası'na üye 35 yaş altı sanayicileri bir araya getirdiğini, üretimden yönetime, dijital dönüşümden sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede bilgi paylaşımı ve gelişim ortamı sunduğunu belirtti. Platform; üretimde verimlilik, kurumsal ve kişisel gelişim, dijital dönüşüm, ekonomi ve yeşil dönüşüm olmak üzere 5 farklı çalışma grubundan oluşuyor.

Ünverdi, şöyle devam etti: 'Bu ödül hem Odamızın hem de genç sanayicilerimizin başarısının tescilidir.' Ayrıca ödülde emeği geçen çalışma arkadaşlarına, Yönetim Kuruluna, platformda yer alan genç sanayicilere, Türkiye Halkla İlişkiler Derneği'ne ve jüri üyelerine teşekkür ederek, ödül alan herkesi tebrik etti.

Gaziantep Sanayi Odası, Yeni Nesil Sanayici Platformu ile gençleri geleceğin güçlü sanayicileri olarak yetiştirmeyi ve şehrin üretim gücüne katkı sağlamayı hedefliyor. GSO, bu yöndeki çalışmalarını sürdürmeye devam edeceğini bildirdi.

