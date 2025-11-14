GTB Ekim Meclis Toplantısı: Antep Lahmacunu'na AB Tescili ve Tarımda Su Verimliliği

GTB Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı Yapıldı

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB) Ekim Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu başkanlığında; Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Açılışta taziye ve coğrafi işaret vurgusu

Toplantının açılışında Meclis Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Mehmetçiklere rahmet dileyerek, askerlerimize başsağlığı mesajı verdi. Tiryakioğlu, Askerî kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman askerlerimize yüce Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Bu acı kayıp hepimizin yüreğini derinden yaraladı.

Tiryakioğlu, geçtiğimiz hafta içinde Gaziantep Lahmacununun Avrupa Birliği’nden coğrafi işaret (PGI) tescili aldığını hatırlatarak, Gaziantep Lahmacunu’nun AB tescili, bundan tam 10 yıl önce coğrafi işaret çalışmalarında attığımız tohumların bugün somut bir karşılığa dönüşmesidir. Daha önce Antep Fıstık Ezmesi için aldığımız AB tescilinin ardından bu başarıyı Lahmacunumuzla taçlandırmış olmak hem şehrimiz hem de ülkemiz için son derece gurur verici bir durum ifadelerini kullandı.

Coğrafi işaretlerin ekonomik etkisine dikkat çeken Tiryakioğlu, Bu tesciller, ürünlerimizin uluslararası pazarda görünürlüğünü artırıyor, marka değerini güçlendiriyor ve üreticilerimize ek gelir fırsatları oluşturuyor dedi.

2026 tarım bütçesi ve su yönetimi

Tiryakioğlu, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’nda yer alan 2026 tarım bütçesine ilişkin değerlendirmelerde bulundu. 2026 yılı bütçesinde tarıma 167 milyar 634 milyon TL destek ayrılması öngörülüyor. Bu bütçenin %54,2’si bitkisel üretim, %21,8’i ise hayvancılık desteklerinden oluşuyor. Bu destek yapısının sahaya yansımasıyla, çiftçilerimizin üretim planlaması daha öngörülebilir hâle gelecek ve tarım sektöründe sürdürülebilirlik güçlenecektir ifadelerine yer verdi.

Tiryakioğlu ayrıca kuraklık riskinin büyüdüğünü ve tarımda suyun doğru kullanılmasının stratejik bir mesele haline geldiğini vurguladı. Tarımda su verimliliği sağlanamazsa, kuraklığın etkileri üretimi ciddi şekilde tehdit eder. Modern sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması, suyun tarlada daha akılcı kullanılması ve etkin su yönetimi uygulamaları hem maliyetleri düşürür hem de çiftçimizin kuraklığa karşı dayanıklılığını artırır. Ekim zamanındayız, yağış yokluğu toprağın nem dengesini bozuyor, iklim değişikliği, kuraklık, maliyet artışları ve piyasa fiyatlarındaki dalgalanmalar üreticinin bu zaman diliminde karar alma süreçlerini zorluyor. Çiftçilerimiz bugün hem verimliliği hem de gelir güvenliğini aynı anda korumak zorunda. Bu nedenle; doğru destek mekanizmaları, modern sulama teknikleri ve bilimsel planlamaya dayalı üretim modelleri, tarımın geleceği açısından hayati önem taşıyor dedi.

GTB faaliyetleri ve coğrafi işaret çalışmaları

GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı da toplantıda Ekim ayı faaliyetleri, devam eden projeler ve sürdürülen çalışmalar hakkında meclis üyelerine bilgi verdi. Akıncı, düşen askeri kargo uçağında şehit olan askerleri rahmetle anarak, Askeri kargo uçağımızın düşmesi sonucu şehit olan kahraman Mehmetçiklerimize Allah’tan rahmet, ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Aziz şehitlerimizin hatırası daima gönlümüzde yaşayacaktır dedi.

Akıncı, Antep Lahmacunu’nun AB tesciline ilişkin olarak, Antep Lahmacunu’nun AB tescili, Gaziantep’in üretimdeki ustalığının ve kültürel mirasının uluslararası arenada bir kez daha teyit edilmesidir. Bu tescil hem şehrimizin gastronomideki liderliğini güçlendirmiş hem de borsamızın yıllardır emek verdiği coğrafi işaret çalışmalarının karşılığını somut şekilde ortaya koymuştur ifadelerini kullandı.

Gaziantep’in coğrafi işaret liderliğine dikkat çeken Akıncı, Gaziantep bugün coğrafi işaretli ürün sayısında Türkiye’nin lideridir. Şehrimizin toplam 107 tescilli ürünü bulunuyor. Bu tablo, Gaziantep’in üretim kültürüne, emeğine ve geleneksel değerlerine sahip çıkmasının güçlü bir göstergesidir. Gaziantep Ticaret Borsası olarak bugüne kadar bizde şehrimizin 24 ürünümüzü coğrafi işaretle tescilledik. Bunlardan ikisi Avrupa Birliği tesciline sahiptir: Antep Fıstık Ezmesi ve Antep Lahmacunu. Her iki ürünümüz de 2025 yılında AB tescili alarak uluslararası düzeyde korunmaya başlamıştır. Ayrıca, AB nezdinde ise Antep Muskası ve Antep Bulguru için yaptığımız başvuruların süreci devam etmektedir diye konuştu.

