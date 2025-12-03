GTB'ye Coğrafi İşaret Başarıları İçin Teşekkür Plaketi

GTB, Gaziantep adına yürüttüğü coğrafi işaret tescilleriyle kentin kültürel mirasına katkı nedeniyle teşekkür plaketi aldı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 15:58
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 15:58
24 ürüne tescil, kültürel mirasa sahip çıkış

Gaziantep Ticaret Borsası (GTB), Gaziantep adına yürüttüğü coğrafi işaret tescil çalışmalarıyla kentin kültürel ve gastronomik mirasına sunduğu katkılar nedeniyle teşekkür plaketi ile ödüllendirildi.

Organizasyonu Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Türk Patent ve Marka Kurumu iş birliğiyle düzenlenen Sınai Mülkiyet Hakları ve Coğrafi İşaretler Farkındalığı Programı kapsamında, coğrafi işaret çalışmalarına katkı sunan kurum ve STK'lara teşekkür plaketi takdim edildi.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda gerçekleştirilen programa; Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak, ilçe belediye başkanları, oda başkanları ve coğrafi işaret sahibi kurum temsilcileri katıldı.

Programda konuşan GTB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, borsanın bugüne kadar Gaziantep adına 24 ürüne coğrafi işaret tescili kazandırdığını vurgulayarak, "Bu toprakların bereketi, kültürü ve üretim geleneği hepimize emanet. Biz de bu emaneti en doğru şekilde geleceğe taşımak için çalışıyoruz" dedi.

Akıncı, şehrin Avrupa Birliği nezdinde tescil edilen beş ürününden Antep Lahmacunu ve Antep Fıstık Ezmesi'nin GTB tarafından tescillendiğini hatırlattı.

Coğrafi işaretin sadece bir işaret olmadığını, ürünün karakterinin ve bölgeyle bağının korunmasını sağlayan bir miras sistemi olduğunu belirten Akıncı, "Coğrafi işaret; üreticiyi koruyan, tüketiciye güven veren, kentin kimliğini yaşatan güçlü bir unsurdur. Biz bu çalışmayı bir görev olarak değil, geçmişten kalan değerlerimizi geleceğe taşıma sorumluluğu olarak görüyoruz" ifadelerini kullandı.

GTB Başkanı Akıncı, coğrafi işaretli ürünlerin üretim süreçlerini, geleneksel tekniklerini ve özgün niteliklerini anlatan kapsamlı bir kitap hazırlamayı planladıklarını belirterek, "Bu eser, Gaziantep’in kültürel zenginliğini gelecek nesillere aktaracak kalıcı bir rehber olacak" diye konuştu.

Konuşmaların ardından, teşekkür plaketi GTB adına Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Akıncı ve Genel Sekreter Özgür Bayram tarafından, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanı Prof. Dr. M. Zeki Durak'ın elinden alındı.

