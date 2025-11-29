GTO Kasım Meclis Toplantısı: Ödüller ve Maliyet Enflasyonu Gündemde

Toplantı ve açılış konuşması

Gaziantep Ticaret Odası'nda (GTO) gerçekleştirilen Kasım ayı olağan meclis toplantısı, Meclis Başkan Vekili Ali Bayram Sarıca başkanlığında yönetim kurulu, meclis ve disiplin kurulu üyelerinin katılımıyla yapıldı.

Toplantının açılışında konuşan Ali Bayram Sarıca, GTO meclis üyelerinin kent ticaretine yön verdiğini vurgulayarak, "Her birinize ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. 40 bini aşkın üyemizi layıkıyla temsil ederek ticari hayatta yaşanan her sorunun çözümünde çok önemli bir rol oynuyorsunuz. Sektörlerin nabzını tutan meslek komitelerinizle birlikte Yönetim Kurulumuzun atacağı adımlara ışık tutuyorsunuz. Gaziantep Ticaret Odası bugün Türkiye’nin en güçlü odalarından biriyse eğer bunun en önemli parçaları Yönetim Kurulu, Meclis ve Meslek Komite üyeleri ile işinin ehli, uzman personel kadrosudur" dedi.

Çalışmaların ödülleri

GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Kasım ayı faaliyetlerini meclisle paylaşırken kurumun kazandığı 3 ödül bilgisini aktardı. Yıldırım, GTO iştiraki BULLA'nın İncili Gastronomi Rehberi'nde 4 İnci alarak "Mükemmel" kategorisinde yer almasından duydukları memnuniyeti belirterek, "Gaziantep mutfağı yüzeysel tanıtımlarla değil, kalite, ustalık ve emekle temsil edilebilir. Bu başarı da bunun en güçlü göstergesi" ifadelerini kullandı.

Yıldırım ayrıca Gaziantep Gastronomi Akademisi (GAGA) öğrencilerinin Kayseri'deki yarışmada profesyonel şeflerle yarışarak kendi kategorilerinde ikincilik elde ettiklerini, bunun GAGA'nın eğitim altyapısının gücünü gösterdiğini söyledi. Bir diğer ödülün ise İstasyon Gaziantep projesinin Dünya Gazetesi tarafından düzenlenen "Toplumsal Fayda Ödülleri"nde "Toplumsal Fayda Oluşturan Yerel Çalışmalar" kategorisinde değerlendirilip ödül alması olduğunu aktardı.

Maliyet enflasyonu ve ekonomik öneriler

Yıldırım, işletmelerin karşı karşıya olduğu asıl enflasyon türünün maliyet enflasyonu olduğunu belirterek, öngörülebilirliğin ekonomik istikrar ve sağlıklı büyüme için en önemli unsur olduğuna dikkat çekti. Konuşmasında, işletmelerin maliyet baskısı nedeniyle ihtiyacı olan ürün veya hammaddeyi fiyat artışı endişesiyle erken tedarik ettiğini vurguladı: "Çünkü işletimlerimizin maruz kaldığı enflasyon maliyet enflasyonu."

Üretim, ihracat ve istihdamın sürdürülebilirliği için atılması gereken yapısal adımları sıralayan Yıldırım, kamuda tasarrufun etkin şekilde güçlendirilmesi, dengeli ve sürdürülebilir kur politikası, üretim maliyetlerini azaltacak reformlar ile hukukun üstünlüğü ve liyakat ilkelerinin ekonomik yönetimde esas alınmasının önemine işaret etti.

Otellerdeki alışveriş etkinliklerine tepki

Toplantıda ayrıca otellerde düzenlenen alışveriş etkinliklerinin sektöre zarar verdiğine dikkat çekildi. Yıldırım, tekstil, hazır giyim, deri ve ayakkabı sektörlerinin emek yoğun yapıları nedeniyle son dönemde en fazla kayıp veren alanlar olduğunu belirterek, "Otellerde düzenlenen alışveriş festivalleri... ne yazık ki kayıtlı esnafımızın, üreticimizin ve perakende işletmelerimizin ticaretine zarar veriyor. Sektörün zaten zorlandığı bir dönemde haksız rekabete yol açan bu uygulamaların gözden geçirilmesi gerekiyor" dedi.

Toplantı, GTO'nun üyeleri ve temsilci organlarının gündemindeki konuların değerlendirilmesiyle sona erdi.

