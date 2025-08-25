Gümrüklerde 7 ayda 41,7 milyar liralık kaçakçılık engellendi

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, 2025 yılının Ocak-Temmuz döneminde yürüttükleri operasyonlarla kaçakçılığa ağır darbe vurdu. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, söz konusu dönemde toplam 4 bin 246 operasyonda el konulan kaçak eşyanın değeri 41 milyar 744 milyon lira olarak bildirildi.

Operasyonlarda ele geçirilenler

Açıklamada operasyonlarda yakalanan ürün gruplarına ilişkin şu veriler paylaşıldı: 20,6 ton uyuşturucu madde, 109 milyon 299 bin tütün, tütün mamulü ve alkollü içki, 35 milyon 996 bin tekstil ürünü, 31 bin 255 ton gıda maddesi, 1 milyon 500 bin elektrik ve elektronik eşya, 1548 ton kimyevi madde ve 1268 taşıt aracı. Ayrıca tarihi eserlerden tıbbi malzemelere, canlı hayvandan akaryakıta kadar çeşitli ürün gruplarında da kaçak eşya ele geçirildiği belirtildi.

Temmuzda yakalama değeri yüzde 77 arttı

Temmuz ayında gerçekleştirilen 596 operasyonda toplam 6 milyar 227 milyon lira değerinde kaçak eşya ve uyuşturucu maddeler ele geçirildi. Geçen yılın aynı dönemine göre yakalama değerinde yüzde 77 artış kaydedildi.

Temmuz operasyonlarında ele geçirilenler arasında 1,8 ton uyuşturucu madde, 12 milyon 82 bin tütün, tütün mamulü ve içki, 4 milyon 610 bin çeşitli ticari eşya, 4 milyon 449 bin tıbbi malzeme, 80 bin 186 elektrik ve elektronik eşya, 2 bin 593 ton gıda ürünü ve 191 taşıt yer aldı.

Mücadele ve hedefler

Cumhurbaşkanlığı tarafından 2025'in 'Aile Yılı' ilan edilmesiyle birlikte, Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri aile yapısını ve toplum sağlığını tehdit eden zararlı unsurlarla mücadelede daha büyük sorumluluk üstlendi. Açıklamada, özellikle gelişim çağındaki çocukların fiziksel ve ruhsal sağlığını tehdit eden uyuşturucu ve zararlı madde kaçakçılığına karşı 7 gün 24 saat esasına göre yürütülen çalışmaların hem toplum sağlığını hem de milli ekonomiyi koruma amacı taşıdığı vurgulandı.

Ticaret Bakanlığı, teknolojik altyapısı, uzman kadroları ve gelişmiş analiz sistemleriyle kaçakçılıkla mücadeleyi kesintisiz sürdürdüğünü; güvenli ticaretin, adil piyasanın ve sağlıklı toplumun teminatı olmaya devam ettiğini bildirdi.