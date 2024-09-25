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Güncel Döviz Kurları Bilgileri

İstanbul ve Ankara'daki döviz kurlarının alış ve satış fiyatları açıklandı.

Yayın Tarihi: 25.09.2024 17:16
Güncelleme Tarihi: 25.09.2024 17:16
Güncel Döviz Kurları Bilgileri

Döviz Kurlarında Güncelleme

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatlarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış (Dün) Alış (Bugün) Satış (Dün) Satış (Bugün)
ABD Doları 34,1100 34,1200 34,1210 34,1310
Avro 38,0930 38,2310 38,2320 38,2320
Sterlin 45,6720 45,7150 45,7250 45,7250
İsviçre Frangı 40,3530 40,2450 40,2530 40,2530

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış (Dün) Alış (Bugün) Satış (Dün) Satış (Bugün)
ABD Doları 34,0800 34,0900 34,1700 34,1700
Avro 38,0530 38,1910 38,2710 38,2710
Sterlin 45,6120 45,6550 45,8650 45,8650

Yukarıda yer alan fiyatlar, döviz alış ve satış işlemleri için serbest piyasada geçerlidir.

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