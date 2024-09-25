Güncel Döviz Kurları Bilgileri

Döviz Kurlarında Güncelleme
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında alınıp satılan döviz türlerinin güncel alış ve satış fiyatlarına ilişkin bilgiler aşağıda verilmiştir:
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış (Dün)
|Alış (Bugün)
|Satış (Dün)
|Satış (Bugün)
|ABD Doları
|34,1100
|34,1200
|34,1210
|34,1310
|Avro
|38,0930
|38,2310
|38,2320
|38,2320
|Sterlin
|45,6720
|45,7150
|45,7250
|45,7250
|İsviçre Frangı
|40,3530
|40,2450
|40,2530
|40,2530
Ankara Piyasası
|Döviz Türü
|Alış (Dün)
|Alış (Bugün)
|Satış (Dün)
|Satış (Bugün)
|ABD Doları
|34,0800
|34,0900
|34,1700
|34,1700
|Avro
|38,0530
|38,1910
|38,2710
|38,2710
|Sterlin
|45,6120
|45,6550
|45,8650
|45,8650
Yukarıda yer alan fiyatlar, döviz alış ve satış işlemleri için serbest piyasada geçerlidir.