Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında döviz alış ve satış fiyatları güncellendi. İşte detaylar.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 17:13
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 17:13
Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

Döviz Kurları Günlük Değişimler

İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarında önemli değişimler gözlemlenmiştir.

İstanbul Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 33,4760 33,4770
Euro 36,5540 36,5550
Sterlin 42,5670 42,5780
İsviçre Frangı 38,7430 38,7550

Ankara Piyasası

Döviz Türü Alış Satış
ABD Doları 33,4460 33,5260
Euro 36,5140 36,5940
Sterlin 42,5070 42,7170
Not: Döviz kurlarındaki değişimlerin piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli güncellendiğini unutmayın.

İLGİLİ HABERLER

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor
7
İhtiyaç sahiplerine koli koli erzak yardımı! Kızılay başvuru ekranını şimdi açtı

SGK’dan emeklinin yüzünü güldürecek destek! Emekli ve eşine bedava hizmet

Nakit sıkıntısı içinde boğulana çare Akbank’tan! İşte son birkaç gün kalan faizsiz kredi fırsatı

Akaryakıtta indirim tarihi verildi! 240 TL birden düşecek

Ehliyeti olan yaşadı! Ortalama 31.300 TL maaş ile yeni iş fırsatı!

Ağustos ayında taşıt kredisi fitili ateşlendi Fiat Doblo’ya ulaşmak hiç bu kadar kolay olmamıştı!

İŞKUR’dan Valiliğe TYP istihdamı! 200 valilik personeli alınacak

Milli Emlak’tan ev kur otur fırsatı! 40.000 TL- 51.000 TL’ye satışlar başlıyor

Havalimanı iş alımları başladı! Bu sefer haber o şehirden geldi

Kariyerine memur olarak devam etmek isteyene müjde! Resmi Gazete de açıklandı

9 Ağustos 2024 günlük burç yorumları: Bugün o burçları bekleyenler şok edecek

08.00- 17.00 arası çalışmak isteyene müjde! KPSS'siz dolgun maaşlı personel alımı yapılacak

45.000 TL minimum maaşla devlet kapısına el atacaksınız! KPSS 75 alanlar dikkat