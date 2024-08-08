Güncel Döviz Kurları: İstanbul ve Ankara

Döviz Kurları Günlük Değişimler
İstanbul ve Ankara serbest piyasalarında, döviz türlerinin alış ve satış fiyatlarında önemli değişimler gözlemlenmiştir.
İstanbul Piyasası
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|33,4760
|33,4770
|Euro
|36,5540
|36,5550
|Sterlin
|42,5670
|42,5780
|İsviçre Frangı
|38,7430
|38,7550
Ankara Piyasası
Not:
|Döviz Türü
|Alış
|Satış
|ABD Doları
|33,4460
|33,5260
|Euro
|36,5140
|36,5940
|Sterlin
|42,5070
|42,7170
Döviz kurlarındaki değişimlerin piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak sürekli güncellendiğini unutmayın.