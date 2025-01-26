DOLAR
35,67 0%
EURO
37,46 0%
ALTIN
3.180,65 0%
BITCOIN
3.746.958,02 -0,02%

Güneşte 800 Megavatlık YEKA İhalesi, 600 Milyon Dolar Yatırım Getirecek

Güneş Enerjisi Sanayicileri Derneği, 800 megavatlık YEKA ihalesinin 600 milyon dolarlık yatırıma yol açacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 26.01.2025 11:05
Güncelleme Tarihi: 26.01.2025 11:05
Güneşte 800 Megavatlık YEKA İhalesi, 600 Milyon Dolar Yatırım Getirecek

Güneşte 800 Megavatlık YEKA İhalesi, 600 Milyon Dolar Yatırım Getirecek

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, toplam 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla gerçekleştirilecek YEKA GES-2024 ihalesinin, yaklaşık 600 milyon dolarlık bir yatırım getireceğini bildirdi.

İhaleye Dair Detaylar

Başvuruları alınacak projeler, Antalya'da 40 megavat, Karaman'da 200 megavat, Malatya'da 75, Van'da 60, Kütahya'da 40 ve Konya'nın Karapınar ilçesinde 385 megavat ile toplamda 800 megavat alan için düzenlenecek. Her bir yarışma için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent, taban fiyatı ise 3,25 dolar/cent olarak belirlendi.

Güneş Enerjisi Projelerinde Yenilikler

Erkan, yeni YEKA yarışmalarının mevzuatta yapılan değişikliklerle birlikte sektörde olumlu etkiler yaratacağını ifade etti. Eski teşvik sisteminin artık Türk lirası yerine dolarla olacağını belirtti. Ayrıca, elektrik depolama faaliyetlerinin serbest bırakılması gibi gelişmelerin projeleri hızlandıracağına dikkat çekti.

Projelerin Hızlandırılması

Projelerin çevresel etkilerinin belirlenmesi için yapılan ÇED süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini dile getiren Erkan, bu süreçlerin bazen yıla yayıldığını ve yatırımcılar için dezavantaj oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'nin elektrik talebinin 2035 yılı itibarıyla en az 510 milyar kilovatsaat olacağı öngörülüyor, bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük bir ihtiyaç duyulmakta. Şu ana kadar 5 bin 850 megavatlık YEKA duyurusu gerçekleştirilmiş olup, Türkiye genelinde rüzgar ve güneş kurulu gücünün 2035'e kadar 120 bin megavata çıkarılması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hindistan Yapay Zeka Rekabetinde ABD ve Çin'e Katılıyor
2
Ethereum Kurucu Ortağı Lubin, Türkiye'nin Blokzincir Potansiyelini Vurguladı
3
Ticaret Bakanlığı 2025 E-ihracat Hedefini 8 Milyar Dolar Olarak Belirledi
4
2024'te Bursa, Otomobil Üretiminde Zirvede: 434 Bin Araç Üretildi
5
Elektrikli Araç Satışlarında Dünyada ve Türkiye'de Hızlanma Bekleniyor
6
Güneşte 800 Megavatlık YEKA İhalesi, 600 Milyon Dolar Yatırım Getirecek
7
ULAK'tan Genç Mühendislere Kablosuz Haberleşme Yarışması Fırsatı

Samsun'da Toplu Taşıma Ücretlerine Şok Zam: Yüzde 15 Artış!

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'ndan Dev Müzayede: 20 İlde 63 Arsa Satışa Sunuluyor

Halkbank'tan 3750 TL Kazanç Fırsatı: İki Yeni Kampanya Duyuruldu

50.000 TL Promosyon Ödemesi Açıklandı! Sendikadan Heyecan Verici Gelişme

Kastamonu ve İstanbul'dan Lise Mezunlarına Belediyeden İş Fırsatı

Muğla'dan Sosyal Desteklerde Büyük Artış: 2025'te 3 Katı Verilecek

İzmir'de Su Faturası Desteği İki Katına Çıkıyor!

Ankara'da Dev Ekmek Desteği: 25 Milyon TL'den Fazla Destek!

23 Yaşındaki Girişimciye 250.000 TL Hibe Desteği

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nden Yüzde 35'lik Zam Müjdesi

Kars'ta Kiralar Yüzde 70 Artış Gösterdi!

Mardin'de İcra Yoluyla Satışa Çıkan 7 Dönüm ve 14 Dönümlük Araziler