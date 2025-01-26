Güneşte 800 Megavatlık YEKA İhalesi, 600 Milyon Dolar Yatırım Getirecek

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Genel Sekreteri Hakan Erkan, toplam 800 megavat gücündeki bağlantı kapasitesinin tahsisi amacıyla gerçekleştirilecek YEKA GES-2024 ihalesinin, yaklaşık 600 milyon dolarlık bir yatırım getireceğini bildirdi.

İhaleye Dair Detaylar

Başvuruları alınacak projeler, Antalya'da 40 megavat, Karaman'da 200 megavat, Malatya'da 75, Van'da 60, Kütahya'da 40 ve Konya'nın Karapınar ilçesinde 385 megavat ile toplamda 800 megavat alan için düzenlenecek. Her bir yarışma için başlangıç tavan fiyatı kilovatsaat başına 5,50 dolar/cent, taban fiyatı ise 3,25 dolar/cent olarak belirlendi.

Güneş Enerjisi Projelerinde Yenilikler

Erkan, yeni YEKA yarışmalarının mevzuatta yapılan değişikliklerle birlikte sektörde olumlu etkiler yaratacağını ifade etti. Eski teşvik sisteminin artık Türk lirası yerine dolarla olacağını belirtti. Ayrıca, elektrik depolama faaliyetlerinin serbest bırakılması gibi gelişmelerin projeleri hızlandıracağına dikkat çekti.

Projelerin Hızlandırılması

Projelerin çevresel etkilerinin belirlenmesi için yapılan ÇED süreçlerinin hızlandırılması gerektiğini dile getiren Erkan, bu süreçlerin bazen yıla yayıldığını ve yatırımcılar için dezavantaj oluşturduğunu vurguladı.

Türkiye'nin Yenilenebilir Enerji Hedefleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'nın verilerine göre, Türkiye'nin elektrik talebinin 2035 yılı itibarıyla en az 510 milyar kilovatsaat olacağı öngörülüyor, bu nedenle yenilenebilir enerji kaynaklarına büyük bir ihtiyaç duyulmakta. Şu ana kadar 5 bin 850 megavatlık YEKA duyurusu gerçekleştirilmiş olup, Türkiye genelinde rüzgar ve güneş kurulu gücünün 2035'e kadar 120 bin megavata çıkarılması hedefleniyor.