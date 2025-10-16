Ticaret Bakanı Bolat, Etiyopya ve Libya ile Mutabakat Zaptı İmzaladı

Ticaret Bakanı Bolat, Etiyopya ve Libya ile mutabakat zaptı imzaladı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat Etiyopya ve Libya ile mutabakat zaptı (MoU) imza törenlerine katıldı.

Etiyopya ile ticaret ve yatırımın güçlendirilmesi

Türkiye ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptı, Bakan Bolat ile Etiyopya Ticaret ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Kassahun Gofe Balami tarafından paraflandı. Metinde, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı fayda esasına göre artırılması, yatırım ortamının geliştirilmesi ve iş insanları arasında daha güçlü işbirliklerinin kurulması hedefleri öne çıkarıldı.

Libya ile lojistik, gümrük ve müteahhit desteği

Bolat, daha sonra Libya Ulaştırma Bakanı Mohammed Salem Elshahubi ve Libya Ticaret Bakanı Mohammed A M Haweg ile bir başka mutabakat zaptı imzaladı. Libya ile yapılan anlaşma; ticaret hacminin artırılması, gümrük ve lojistik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve Türk müteahhitlerinin Libya’daki faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflerini içeriyor.

Forum kapsamında atılan bu adımlar, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik somut adımlar olarak değerlendiriliyor.

