Ticaret Bakanı Bolat, Etiyopya ve Libya ile Mutabakat Zaptı İmzaladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu'nda Etiyopya ve Libya ile ticaret, yatırım ve lojistik alanlarında mutabakat zaptı imzaladı.

Yayın Tarihi: 16.10.2025 20:28
Güncelleme Tarihi: 16.10.2025 20:32
Ticaret Bakanı Bolat, Etiyopya ve Libya ile Mutabakat Zaptı İmzaladı

Ticaret Bakanı Bolat, Etiyopya ve Libya ile mutabakat zaptı imzaladı

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında, Ticaret Bakanı Ömer Bolat Etiyopya ve Libya ile mutabakat zaptı (MoU) imza törenlerine katıldı.

Etiyopya ile ticaret ve yatırımın güçlendirilmesi

Türkiye ile Etiyopya arasında imzalanan mutabakat zaptı, Bakan Bolat ile Etiyopya Ticaret ve Bölgesel Entegrasyon Bakanı Kassahun Gofe Balami tarafından paraflandı. Metinde, iki ülke arasındaki ticaretin karşılıklı fayda esasına göre artırılması, yatırım ortamının geliştirilmesi ve iş insanları arasında daha güçlü işbirliklerinin kurulması hedefleri öne çıkarıldı.

Libya ile lojistik, gümrük ve müteahhit desteği

Bolat, daha sonra Libya Ulaştırma Bakanı Mohammed Salem Elshahubi ve Libya Ticaret Bakanı Mohammed A M Haweg ile bir başka mutabakat zaptı imzaladı. Libya ile yapılan anlaşma; ticaret hacminin artırılması, gümrük ve lojistik alanlarında işbirliğinin güçlendirilmesi ve Türk müteahhitlerinin Libya’daki faaliyetlerinin desteklenmesi hedeflerini içeriyor.

Forum kapsamında atılan bu adımlar, Türkiye ile Afrika kıtası arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik somut adımlar olarak değerlendiriliyor.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği...

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği koordinasyonunda ve Dış Ekonomik İlişkiler Kurulunun (DEİK) organizasyonuyla düzenlenen Türkiye-Afrika İş ve Ekonomi Forumu kapsamında Etiyopya ve Libya ile mutabakat zaptı imza törenleri gerçekleştirildi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat (sağ 2), Libya Ulaştırma Bakanı Mohammed Salem Elshahubi (sol 2) ve Libya Ticaret Bakanı Mohammed A M Haweg (sağda) ile mutabakat zaptı imzaladı.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Ticaret Bakanlığı ev sahipliğinde, Afrika Birliği...

İLGİLİ HABERLER

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Brent petrol 65,58 dolardan işlem görüyor — OPEC+ kararı fiyatları destekliyor
2
Rusya, Elon Musk ile Uzay İşbirliğini Görüşecek
3
TCMB'den Alım Satıma Konu Olmayan Döviz Kurları
4
Tren Garlarında Ücretsiz Wi-Fi Dönemi Başladı
5
Avrupa Borsalarında Düşüş: İngiltere Hariç Tüm Endeksler Geriledi
6
Borsa İstanbul'da BIST 100 Endeksi Günün İlk Yarısında Yükseldi

Aylık 3.333 TL ile Faizsiz, Peşinatsız Araç Finansmanı: Sinpaş'tan Yeni Dönem

TOGG'da Yeni Dönem: Hurda Teşvikiyle T10X ÖTV'siz Yaklaşık 800 Bin TL'ye

Orionid Meteor Yağmuru 2025 Türkiye'de: Tarih ve İzleme Rehberi

İş Bankası'ndan Esnafa 20.000 TL'ye Varan MaxiPuan ve 6 Ay Ücretsiz EFT

Trafikte 'Sıfır Tolerans': 1 Km Hız Aşımına Bile Ceza (1 Ocak 2026)

Adalet Bakanlığı 1000 Hakim ve Savcı Yardımcısı Alımı: Başvuru ve Sınav Takvimi Açıklandı

Citroën'de PSA Finans Ayrıcalığı: Kişiye Özel Krediler ve Balon Ödeme Seçenekleri

2025 EGM Maaş Promosyonu: 270.000 TL ve 600.000 TL Faizsiz Kredi Talebi — İhale Ekimde

Manisa'da 'Üniversiteye Yolculuk Kartı' ile Mezuna Kalanlara Ulaşım Desteği

Metro Turizm 10 TL Dönüş Bileti: Türkiye Genelinde Kış Kampanyası

İnci Taneleri Yeni Sezon Tarihi Kesinleşti: Şubat 2026'da Ekranda

İBB Burs Başvurusu İçin Son Gün: 17 Ekim 2025 — Sonuç Tarihi Ne Zaman?