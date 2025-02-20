Güney Kore Menşeli Protez Diş Parçaları İçin Dampinge Karşı Yeni Önlemler

Güney Kore Menşeli Protez Diş Bağlantı Parçalarına Damping Önlemi

Ticaret Bakanlığı, Güney Kore menşeli protez dişlerin bağlantı parçaları ithalatına yönelik yürürlükteki damping önlemlerinde önemli bir değişiklik gerçekleştirdi.

Tebliğ Resmi Gazete'de Yayınlandı

İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yapılan bu düzenleme ile, bahsedilen ürünlerin ithalatında uygulanacak dampinge karşı önlemler güncellendi.

Yapılan Soruşturmanın Sonuçları

Bakanlık, Megagen Implant Co. Ltd. ve Dio Corporation firmaları hakkında ihraç fiyatlarının düşürülmesi suretiyle damping önlemlerini etkisiz hale getirme iddialarını incelemek üzere bir soruşturma başlattı. Soruşturma sonucunda, bu firmaların mevcut damping önlemini ihraç fiyatlarının düşürülmesi yoluyla etkisiz kıldığı belirlendi.

Yeni Damping Önlemleri Uygulanacak

Bunun üzerine, ithalatında CIF bedelinin yüzde 15 ile 25'i oranında ve kilogram başına 140 ila 320 dolar arasında damping önlemi uygulanmasına karar verildi.