Güney Kore, Türkiye'nin 5 Yılda En Fazla Eczacılık Ürünü İhraç Ettiği Ülke

ZEYNEP DUYAR - Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı, 2020-2024 döneminde 9 milyar 117 milyon 595 bin dolar seviyesine ulaştı. AA muhabirinin, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Özel Ticaret Sistemi verilerinden derlediği bilgilere göre sektör ihracatında Güney Kore öne çıktı.

Yıllara göre ihracat

Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı yıllara göre şöyle gerçekleşti: 2020'de 1.699.296.106 dolar, 2021'de 1.678.161.376 dolar ve 2022'de 1.683.471.757 dolar olarak kaydedildi. Bu rakam 2023'te 1.980.811.286 dolara yükseldi ve 2024'te 2.075.854.806 dolar olarak gerçekleşti.

Bu dönemde aynı ürünlerin ithalat tutarı ise 26.056.780.379 dolar oldu.

İhracatta Güney Kore zirvede

Söz konusu dönemde en fazla ihracat yapılan ülke Güney Kore oldu; ihracat tutarı 2 milyar 182 milyon 285 bin dolar olarak kayıtlara geçti. İhracatta ikinci sırayı Macaristan (659 milyon 735 bin dolar), üçüncüyü Irak (460 milyon 673 bin dolar), dördüncüyü Azerbaycan (336 milyon 347 bin dolar) ve beşinciyi Gürcistan (283 milyon 410 bin dolar) aldı.

Avrupa pazarlarındaki artış dikkat çekti

Avrupa ülkelerine yönelik satışlardaki artış dikkat çekti. Özellikle Macaristan pazarına yapılan ihracat 2020'de 4 milyon 186 bin dolar iken, 2024'te yaklaşık 102 kata çıkarak 427 milyon 648 bin dolar seviyesine ulaştı. Gürcistana yönelik ihracat da 2020'de 29 milyon 685 bin dolar iken, 2024'te dört kat artışla 124 milyon 344 bin dolar oldu.

Ayrıca son 5 yılda Polonya'ya 271 milyon 934 bin dolar, Almanya'ya 198 milyon 557 bin dolar ve İsviçre'ye 151 milyon 790 bin dolar tutarında eczacılık ürünü ihracatı gerçekleştirildi.

2024 Ocak-Temmuz dönemi

Bu yılın ocak-temmuz döneminde Türkiye'nin eczacılık ürünleri ihracatı da 1 milyar 400 milyon dolarun üzerine çıktı. Bu dönemde Macaristana yapılan ihracat 293 milyon 236 bin dolar, Güney Kore'ye yapılan ihracat ise 209 milyon 199 bin dolar olarak kaydedildi.

2020-2024 dönemine ilişkin veriler (dolar)

2020 - İhracat: 1.699.296.106 / İthalat: 4.884.298.955

2021 - İhracat: 1.678.161.376 / İthalat: 6.767.216.862

2022 - İhracat: 1.683.471.757 / İthalat: 4.440.441.917

2023 - İhracat: 1.980.811.286 / İthalat: 4.756.340.902

2024 - İhracat: 2.075.854.806 / İthalat: 5.208.481.743

Toplam 2020-2024 - İhracat: 9.117.595.331 / İthalat: 26.056.780.379