Güney Kore ve Japonya Endeksleri Rekor Kırdı: Yarı İletken ve Teknoloji Hisseleri Öne Çıktı

Güney Kore ve Japonya endeksleri rekor tazeledi

Yarı iletken ve teknoloji hisseleri küresel risk iştahını güçlendirdi

Asya borsalarında, yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki güçlenmenin etkisiyle Hong Kong hariç genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Bu hareket sonucunda Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi kapanış rekoru kırdı.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesi ve ardından üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirimine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Bu gelişme küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti. Bu açıklamalarla Fed'in yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimi yapacağına ilişkin fiyatlamalar piyasalarda etkili olmaya devam etti.

ABD'deki yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki yükselişin Asya'ya taşınması, bölge piyasalarında aynı sektörlerdeki kazanımları destekledi. Japonya'da Advantest hisseleri yüzde 4,1, Renesas Electronics yüzde 3,1, Lasertec yüzde 3, Fujikura yüzde 2,8 ve Tokyo Electron yüzde 1 artışla günü tamamladı.

Güney Kore cephesinde de benzer bir görünüm görüldü. SK Hynix hisseleri yüzde 1,6, Hanmi Semiconductor hisseleri yüzde 1,4 yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin üretici enflasyonu aylık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 0,2 ile öngörülerin üzerinde azaldı.

Bu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artışla 44.422 puandan ve Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselişle 3.344,20 puandan kapandı; her iki endeks de kapanış rekoru tazeledi.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,4 kazançla 3.866 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 26.150 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 81.450 puandan işlem görmektedir.