Güney Kore ve Japonya Endeksleri Rekor Kırdı: Yarı İletken ve Teknoloji Hisseleri Öne Çıktı

Yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki yükselişle Japonya'da Nikkei 225 ve Güney Kore'de Kospi rekor kapandı; Fed indirim beklentileri risk iştahını artırdı.

Yayın Tarihi: 11.09.2025 09:51
Güncelleme Tarihi: 11.09.2025 09:51
Güney Kore ve Japonya Endeksleri Rekor Kırdı: Yarı İletken ve Teknoloji Hisseleri Öne Çıktı

Güney Kore ve Japonya endeksleri rekor tazeledi

Yarı iletken ve teknoloji hisseleri küresel risk iştahını güçlendirdi

Asya borsalarında, yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki güçlenmenin etkisiyle Hong Kong hariç genel olarak pozitif bir seyir izlendi. Bu hareket sonucunda Japonya'da Nikkei 225 endeksi ve Güney Kore'de Kospi endeksi kapanış rekoru kırdı.

ABD'de açıklanan istihdam verilerinin ekonomide soğumaya işaret etmesi ve ardından üretici enflasyonu verilerinin beklentilerin altında kalması, ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından faiz indirimine yönelik beklentileri kuvvetlendirdi. Bu gelişme küresel piyasalarda risk iştahını artırdı.

ABD Başkanı Donald Trump, sosyal medya paylaşımında ülkede enflasyon olmadığını savunarak, Fed Başkanı Jerome Powell'ın faizleri hemen "büyük" ölçüde düşürmesi gerektiğini belirtti. Bu açıklamalarla Fed'in yıl sonuna kadar toplamda üç faiz indirimi yapacağına ilişkin fiyatlamalar piyasalarda etkili olmaya devam etti.

ABD'deki yarı iletken ve teknoloji hisselerindeki yükselişin Asya'ya taşınması, bölge piyasalarında aynı sektörlerdeki kazanımları destekledi. Japonya'da Advantest hisseleri yüzde 4,1, Renesas Electronics yüzde 3,1, Lasertec yüzde 3, Fujikura yüzde 2,8 ve Tokyo Electron yüzde 1 artışla günü tamamladı.

Güney Kore cephesinde de benzer bir görünüm görüldü. SK Hynix hisseleri yüzde 1,6, Hanmi Semiconductor hisseleri yüzde 1,4 yükseldi.

Bugün açıklanan verilere göre Japonya'da ağustos ayına ilişkin üretici enflasyonu aylık bazda yüzde 2,7 artarak beklentilerle uyumlu gerçekleşirken, yıllık bazda yüzde 0,2 ile öngörülerin üzerinde azaldı.

Bu gelişmelerle Nikkei 225 endeksi yüzde 1,3 artışla 44.422 puandan ve Kospi endeksi yüzde 0,9 yükselişle 3.344,20 puandan kapandı; her iki endeks de kapanış rekoru tazeledi.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi yüzde 1,4 kazançla 3.866 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,2 kayıpla 26.150 puanda bulunuyor. Hindistan'da Sensex endeksi ise önceki kapanışının yüzde 0,1 üzerinde 81.450 puandan işlem görmektedir.

İLGİLİ HABERLER

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Temmuzda Ticaret Satış Hacmi %11,6, Perakende %13 Arttı
2
Dolar/TL 41,2930'da yükselişte
3
TÜİK: Toplam ciro endeksi Temmuz'da yıllık yüzde 38,8 arttı
4
Borsa İstanbul Güne Düşüşle Başladı: BIST 100 10.573,34'te
5
Türkiye Günlük Elektrik Verileri: Üretim 1 milyon 29 bin 597 megavatsaat, Tüketim 1 milyon 35 bin 188 megavatsaat
6
Avrupa Borsaları ECB Kararı Öncesi Almanya Hariç Pozitif Seyrediyor
7
Altının gramı 4 bin 824 liraya geriledi — Çeyrek 8 bin 80, Cumhuriyet 32 bin 571 lira

Manisa'da 450 Öğrencinin Okul Masrafları Karşılanacak

Emekli Promosyonunda Tarihi Rekor: Ocak İçin 33.000 TL Beklentisi

Çalışanlara Promosyon Müjdesi: Bakanlık Yetkiyi Devretti, 100–120 Bin TL Bekleniyor

TES 2026: Maaşlardan 1.500 TL Zorunlu Kesinti ve İkinci Emeklilik

ATM Limitleri Yeniden Düzenlendi: Para Yatırma 185.000 TL'ye Yükseldi

İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

Orta Vadeli Program yayımlandı: 2025-2028 dolar ve enflasyon tahminleri

Adalet Bakanlığı'nda Rekor Promosyon Pazarlığı: 100 bin TL Eşiği Geliyor

Çalışanlara Binlerce Lira: Evlilik ve Çocuk Desteği — 3 Asgari Ücret

İzmir Büyükşehir'den Velilere Kolaylık: Tek Tıkla Servis Ücreti Hesaplayıcı

3 Çocuğu Olana Sıfır Araç Müjdesi: 2025 İlk Arabam Yerli Otomobil Aile Destek Programı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te