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Haberi alan dövizcilere akın ediyor! Dolar kuru o tarihte 25 TL'ye çakılacak!

Ünlü isimden dolar tahmini geldi! Doların 25 TL'ye düşeceğini dile getirdi! Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 16.05.2024 12:20
Güncelleme Tarihi: 16.05.2024 12:20
Haberi alan dövizcilere akın ediyor! Dolar kuru o tarihte 25 TL'ye çakılacak!

Dolar kurundaki son dakika hareketleri yatırımcıların ilgisini çekiyor. Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrasında bile dalgalanmalar devam ediyor ve USD/TL paritesi yatırımcılara fayda sağlamaya devam etmekte. Ünlü ekonomist Necmettin Batırel ciddi bir uyarıda bulundu. Tüm detaylara haberimizi okuyarak ulaşabilirsiniz.

NECMETTİN BATIREL'DEN UYARILAR

Ünlü ekonomist Necmettin Batırel, dolar kuruna ilişkin önemli öngörülerde bulundu. Son dönemde en çok konuşulan konu olan Batırel'in dolar tahminleri insanların merakını üzerine çekti. Necmettin Batırel, dolar kurunun 25 TL'ye kadar düşebileceğini söyledi. Dolar öngörüleriyle adından sıkça söz ettiren ekonomist Necmettin Batırel, sosyal medya hesabından şunları yazdı: "Musluk açık!" başlıklı bir yazı paylaştı. Yazısından şu sözlere yer verdi: “Ticari kredilerde faiz oranları %65'i aştı ancak kurdaki değerlenme hala enflasyon oranının altında olduğundan, işletmeler döviz cinsinden borçlanmaya yöneldi. Geçen hafta ticari döviz kredilerinin yıllık faiz oranı 1,1 milyar dolar fazlalaşarak 141,6 milyar dolar oldu. Yıl sonu enflasyonunun %38 olduğuna dair son tahminler, maliyetin %46 olduğunu gösteriyor. Ancak TL ticari kredilerin yıllık faiz oranı şu anda %66,24'tür. Yani bir firma döviz kredisi aldığında %20 daha az faiz ödüyor. Maliyetler düşeceğinden fiyat artışları küçük olacaktır. 

Necmettin Batırel'den Uyarılar

Haziran ayında enflasyonda güçlü bir düşüş eğilimi başlıyor. Merkez Bankası Başkanı yılın ikinci enflasyon raporunu yayınlayarak önemli bir mesaj verdi ve güven tazeledi. Haziran ayından itibaren yaşayacağımız deflasyon sürecinde, belirlediğimiz ara hedefler doğrultusunda fiyat artışlarını kontrol altına almak için gerekli tüm tedbirleri almaya devam edeceğiz." Yabancı yatırımcı akını yaşayacağız ve dış ticarette pazar payımız yükselecek. Doların haziran sonunda 25 TL'ye düşmesi durumunda kimsenin bu duruma şaşırmayacağını söyleyen Batırel, yakın gelecekte doların 25 liraya kadar düşebileceğinin altını çizdi. ABD Doları için alış fiyatı 32,1930 TL ve satış fiyatı 32,2234 TL olarak belirlenmiştir. EURO için alış fiyatı 34,7877 TL ve satış fiyatı 34,9331 TL olarak kaydedilmiştir. STERLİN için alış fiyatı 40,0673 TL ve satış fiyatı 40,2681 TL olarak görülmektedir. 1 doların değeri ise 32,22 TL olarak belirlenmiştir.

NOT: Bu haber yatırım tavsiyesi değildir!

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