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Haberi duyan dolar sahipleri döviz bürolarına koştu! Dolar 9 TL birden düşecek: İşte doların 21 TL olacağı tarih

Doların seçimden sonra 9 TL birden düşeceğini iddia eden uzman isim ortaya çıktı. ABD’li Goldman Sachs’ın eski Başekonomisti Robin Brooks, TL’nin adil değerinin 21 lira olduğunu söyledi.

Yayın Tarihi: 14.02.2024 16:43
Güncelleme Tarihi: 14.02.2024 16:43
Haberi duyan dolar sahipleri döviz bürolarına koştu! Dolar 9 TL birden düşecek: İşte doların 21 TL olacağı tarih

Dolar Seçimden Sonra Uçacak mı Yoksa Çakılacak mı?

Halktv’nin son dakika haberine göre, doların seçimden sonra 9 TL birden düşeceğini iddia eden uzman isim ortaya çıktı. ABD’li Goldman Sachs’ın eski Başekonomisti Robin Brooks, TL’nin adil değerinin 21 lira olduğunu söyledi. 

dolar

Brooks, seçim sonrası doların serbest bırakılacağını ve kısa sürede bir miktar daha yükseleceğini, ancak daha sonra sert bir şekilde düşeceğini belirtti. Brooks’un bu açıklaması, Aralık 2021’de yaşanan kur krizi sonrası KKM ile 18 liradan 11 liraya düşen, ancak daha sonra kesintisiz yükselişe geçen dolar kuru karşısında dikkat çekti.

KKM NEDİR VE NASIL ETKİLEDİ?

KKM, Kur Korumalı Mevduat anlamına gelir. KKM, Aralık 2021’de yaşanan kur krizi sonrası Merkez Bankası tarafından alınan bir karardır. KKM, döviz mevduatı sahiplerine TL’ye geçmeleri halinde faiz avantajı sağlayan bir uygulamadır. KKM kararı sonrası, döviz mevduatı sahiplerinin TL’ye geçmesiyle birlikte dolar kuru 18 liradan 11 liraya kadar düştü. Ancak bu düşüş kalıcı olmadı ve dolar kuru kısa sürede yeniden yükselişe geçti.

DOLAR KURU NEREYE GİDİYOR?

Dolar kuru, KKM sonrası kesintisiz yükselişe geçti ve 31 lira sınırına kadar dayandı. Gelen son verilere göre dolar 30.74 TL seviyesinden işlem görüyor. Dolar kuru, geçen sene genel seçimlerden önce 19 lira seviyelerinde uzun süre seyretmiş, seçimlerden sonra hızlıca yükselmiş ve 24 liraya, daha sonra kademeli şekilde 30 liraya kadar gelmişti. Ekonomi yönetimine Mehmet Şimşek’in getirilmesi ve sıkılaşmanın başlaması ile birlikte dolar kurunda dünyanın beklentileri değişmeye başladı.

UZMAN İSİM NE DEDİ?

Halktv’nin son dakika haberine göre, doların seçimden sonra 9 TL birden düşeceğini iddia eden uzman isim ortaya çıktı. ABD’li Goldman Sachs’ın eski Başekonomisti Robin Brooks, TL’nin adil değerinin 21 lira olduğunu söyledi. Brooks, seçim sonrası doların serbest bırakılacağını ve kısa sürede bir miktar daha yükseleceğini, ancak daha sonra sert bir şekilde düşeceğini belirtti. Brooks, TL’nin adil değerinin 21 lira olduğunu söylerken, doların 30 lira seviyelerinde olduğunu, ancak seçim sonrası 21 liraya düşeceğini ifade etti. Brooks, bu şekilde doların 9 lira birden düşeceğini iddia etti.

KKM nedir? KKM, Kur Korumalı Mevduat anlamına gelir. KKM, döviz mevduatı sahiplerine TL’ye geçmeleri halinde faiz avantajı sağlayan bir uygulamadır.

Dolar kuru ne kadar? Dolar kuru, 30.74 TL seviyesinden işlem görüyor.

Dolar seçimden sonra ne olacak? Dolar seçimden sonra serbest bırakılacak ve kısa sürede bir miktar daha yükselecek, ancak daha sonra sert bir şekilde düşecek. ABD’li Goldman Sachs’ın eski Başekonomisti Robin Brooks, doların seçimden sonra 9 TL birden düşeceğini iddia etti.

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