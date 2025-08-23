Haftalık Fon Raporu: Yatırım Fonları %1,58, BES %1,61 — Hisse Senedi ve Endeks Öne Çıktı

Haftalık Fon Performansı: Yatırım Fonları ve BES Özet

Bu hafta yatırım fonları ortalama %1,58, BES (emeklilik) fonları ortalama %1,61 değer kazandı. Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş %3,24 ile Hisse Senedi Fonları'nda gerçekleşti; tek gerileyen ise %0,07 ile Kıymetli Maden Fonları oldu. Emeklilik tarafında en güçlü artış %3,71 ile Endeks kategorisinde görüldü; emeklilik fonlarında tek düşüş %0,12 ile Kıymetli Madenler kategorisinde kaydedildi.

Yatırım Fonları - Kategori Bazlı Haftalık Veriler

Yatırım Fonları — Haftalık Getiri: 1,58%; Kazandıran (Adet): 160; Kaybettiren (Adet): 232

Borsa Yatırım Fonları — Haftalık Getiri: 3,15%; Kazandıran (Adet): 24; Kaybettiren (Adet): 1

Borçlanma Araçları Fonları — Haftalık Getiri: 0,72%; Kazandıran (Adet): 8; Kaybettiren (Adet): 20

Fon Sepeti Fonları — Haftalık Getiri: 0,61%; Kazandıran (Adet): 66; Kaybettiren (Adet): 15

Hisse Senedi Fonları — Haftalık Getiri: 3,24%; Kazandıran (Adet): 157; Kaybettiren (Adet): 7

Karma ve Değişken Fonlar — Haftalık Getiri: 1,07%; Kazandıran (Adet): 120; Kaybettiren (Adet): 37

Katılım Fonları — Haftalık Getiri: 0,81%; Kazandıran (Adet): 62; Kaybettiren (Adet): 14

Kıymetli Maden Fonları — Haftalık Getiri: -0,07%; Kazandıran (Adet): 6; Kaybettiren (Adet): 16

Para Piyasası Fonları — Haftalık Getiri: 0,84%; Kazandıran (Adet): 7; Kaybettiren (Adet): 10

Serbest Fon — Haftalık Getiri: 1,68%; Kazandıran (Adet): 1037; Kaybettiren (Adet): 143

Emeklilik (BES) Fonları - Kategori Bazlı Haftalık Veriler

Emeklilik Fonları — Haftalık Getiri: 1,61%; Kazandıran (Adet): 372; Kaybettiren (Adet): 27

Başlangıç Fonları — Haftalık Getiri: 0,85%; Kazandıran (Adet): 100; Kaybettiren (Adet): 0

Borçlanma Araçları (Emeklilik) — Haftalık Getiri: 0,59%; Kazandıran (Adet): 4; Kaybettiren (Adet): 23

Değişken — Haftalık Getiri: 2,01%; Kazandıran (Adet): 137; Kaybettiren (Adet): 6

Devlet Katkısı — Haftalık Getiri: 2,12%; Kazandıran (Adet): 1; Kaybettiren (Adet): 20

Endeks — Haftalık Getiri: 3,71%; Kazandıran (Adet): 50; Kaybettiren (Adet): 0

Fon Sepeti Fonu — Haftalık Getiri: 1,22%; Kazandıran (Adet): 20; Kaybettiren (Adet): 2

Hisse Senedi (Emeklilik) — Haftalık Getiri: 2,96%; Kazandıran (Adet): 350; Kaybettiren (Adet): 0

Karma (Emeklilik) — Haftalık Getiri: 1,02%; Kazandıran (Adet): 72; Kaybettiren (Adet): 0

Katılım (Emeklilik) — Haftalık Getiri: 1,58%; Kazandıran (Adet): 351; Kaybettiren (Adet): 0

Kıymetli Madenler (Emeklilik) — Haftalık Getiri: -0,12%; Kazandıran (Adet): 2; Kaybettiren (Adet): 13

OKS Katılım — Haftalık Getiri: 1,05%; Kazandıran (Adet): 240; Kaybettiren (Adet): 0

OKS Standart — Haftalık Getiri: 1,32%; Kazandıran (Adet): 100; Kaybettiren (Adet): 0

Para Piyasası (Emeklilik) — Haftalık Getiri: 0,88%; Kazandıran (Adet): 130; Kaybettiren (Adet): 0

Standart — Haftalık Getiri: 1,56%; Kazandıran (Adet): 130; Kaybettiren (Adet): 0

Yaşam Döngüsü/Hedef Fon — Haftalık Getiri: 1,77%; Kazandıran (Adet): 30; Kaybettiren (Adet): 0

(Sürecek)