Haftanın En Çok Kaybettiren Yatırım ve Emeklilik Fonları — Ünlü Portföy %68,32

Haftanın En Çok Kaybettiren Fonları: Ünlü Portföy %68,32
Yatırım ve emeklilik fonlarında öne çıkan kayıplar
Bu hafta en fazla kaybettiren yatırım fonu yüzde 68,32 ile ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON oldu.
En fazla kaybettiren emeklilik fonu ise yüzde 5,58 düşüşle KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU oldu.
Yatırım Fonu Haftalık Kaybettirenler
ÜNLÜ PORTFÖY BEŞİNCİ SERBEST (DÖVİZ) ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 1,521; Getiri: -68,32%
PUSULA PORTFÖY DOĞU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,263188; Getiri: -38,61%
MT PORTFÖY İKİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,077036; Getiri: -36,36%
PARDUS PORTFÖY ONÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,633494; Getiri: -34,18%
AURA PORTFÖY MUTLAK GETİRİ HEDEFLİ SERBEST FON — Fon Fiyatı: 1,534312; Getiri: -32,64%
PARDUS PORTFÖY SANAYİ SEKTÖRÜ DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,545107; Getiri: -32,21%
TERA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN) — Fon Fiyatı: 0,420019; Getiri: -31,99%
PARDUS PORTFÖY ONUNCU HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 0,670758; Getiri: -30,15%
FONERİA PORTFÖY BİRİNCİ SERBEST FON — Fon Fiyatı: 1,244895; Getiri: -23,51%
PARDUS PORTFÖY İKİNCİ SERBEST FON — Fon Fiyatı: 4,476617; Getiri: -23,23%
Emeklilik Fonu Haftalık Kaybettirenler
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEMETTÜ ÖDEYEN ŞİRKETLER KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,024026; Getiri: -5,58%
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,011493; Getiri: -5,10%
BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,606618; Getiri: -4,82%
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ENERJİ SEKTÖRÜ DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,01234; Getiri: -4,79%
AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,009547; Getiri: -4,62%
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,369426; Getiri: -4,37%
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. KATILIM HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,196944; Getiri: -4,35%
TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. BIST-30 DIŞI ŞİRKETLER HİSSE SENEDİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,226404; Getiri: -4,26%
GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. OKS AGRESİF KATILIM DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,208701; Getiri: -4,11%
KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,011018; Getiri: -3,87%