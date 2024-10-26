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Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları

Bu hafta en iyi performans gösteren yatırım ve emeklilik fonları belirlendi. İşte kazanç detayları.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 11:07
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 11:07
Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları

Haftanın Yatırım Fonları Başarıları

Bu hafta yatırımcıların dikkatini çeken fonlar arasında, Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon %18,19 getiri ile ilk sırada yer aldı.

Emeklilik Yatırım Fonları

Emeklilik alanında ise Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu %3,58'lik yükselişiyle dikkat çekti.

En Fazla Kazandıran 10 Yatırım Fonu

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon 12,259105 18,19
Terra Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 0,756374 17,45
Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon 1,112215 15,28
Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon 4,999244 13,04
Deniz Portföy Dynamo Serbest Fon 5,586082 11,67
Foneria Portföy Birinci Sentiment Serbest Fon 1,048021 8,34
TEB Portföy Pusula Serbest Fon 33,058534 8,05
Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon 1,166648 7,98
Deniz Portföy TTSVY Hisse Senedi Serbest Özel Fon 0,807315 7,49
Invyo Portföy Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon 3,475067 7,45

En Fazla Kazandıran 10 Emeklilik Fonları

Fon Adı Fon Fiyatı Getiri (%)
Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,055411 13,58
BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon 0,353056 62,05
NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon 0,216483 32,05
Berekete Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,371018 81,98
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,184091 91,77
AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon 0,355375 51,62
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon 0,040368 81,52
AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,320911 11,52
Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,345777 71,34
Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon 0,369131 31,31

(Sürecek)

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