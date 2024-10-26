Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları

Haftanın Yatırım Fonları Başarıları
Bu hafta yatırımcıların dikkatini çeken fonlar arasında, Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon %18,19 getiri ile ilk sırada yer aldı.
Emeklilik Yatırım Fonları
Emeklilik alanında ise Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fonu %3,58'lik yükselişiyle dikkat çekti.
En Fazla Kazandıran 10 Yatırım Fonu
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Hedef Portföy Turkuaz Serbest (TL) Fon
|12,259105
|18,19
|Terra Portföy Üçüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|0,756374
|17,45
|Atlas Portföy Dördüncü Serbest (TL) Fon
|1,112215
|15,28
|Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi Serbest (TL) Fon
|4,999244
|13,04
|Deniz Portföy Dynamo Serbest Fon
|5,586082
|11,67
|Foneria Portföy Birinci Sentiment Serbest Fon
|1,048021
|8,34
|TEB Portföy Pusula Serbest Fon
|33,058534
|8,05
|Atlas Portföy İkinci Hisse Senedi Serbest Fon
|1,166648
|7,98
|Deniz Portföy TTSVY Hisse Senedi Serbest Özel Fon
|0,807315
|7,49
|Invyo Portföy Beyaz Hisse Senedi Serbest (TL) Özel Fon
|3,475067
|7,45
En Fazla Kazandıran 10 Emeklilik Fonları
|Fon Adı
|Fon Fiyatı
|Getiri (%)
|Katılım Emeklilik ve Hayat A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,055411
|13,58
|BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon
|0,353056
|62,05
|NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon
|0,216483
|32,05
|Berekete Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,371018
|81,98
|Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,184091
|91,77
|AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon
|0,355375
|51,62
|Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Teknoloji Sektörü Hisse Senedi Emeklilik Yatırım Fon
|0,040368
|81,52
|AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,320911
|11,52
|Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,345777
|71,34
|Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon
|0,369131
|31,31
(Sürecek)