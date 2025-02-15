Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları Açıklandı

Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım Fonları

Bu hafta yatırım dünyasında dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Allbatross Portföy Atlas Serbest Fonu, %33,80'lik inanılmaz bir getiri ile en çok kazandıran fon olarak öne çıktı. Bu başarı, yatırımcıların ilgisini her zamankinden daha fazla artırdı.

Emeklilik Yatırım Fonları

Yatırımcılar için bir diğer değerli buluş, Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu'nun %6,99'luk yükselişiyle en fazla kazandıran emeklilik fonu olmasıdır. Bu durum, altın temalı fonlara olan sorgulayıcı ilginin artmaya devam ettiğinin bir göstergesi.

Haftanın En Fazla Kazandıran 10 Yatırım Fonu

Allbatross Portföy Atlas Serbest Fon - Fon Fiyatı: 0,77235, Getiri: %33,80

- Fon Fiyatı: 0,77235, Getiri: %33,80 Allbatross Portföy Atmaca Hisse Senedi Serbest Fon - Fon Fiyatı: 0,63675, Getiri: %26,82

- Fon Fiyatı: 0,63675, Getiri: %26,82 Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon - Fon Fiyatı: 48,00742, Getiri: %25,04

- Fon Fiyatı: 48,00742, Getiri: %25,04 Atlas Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon - Fon Fiyatı: 0,61928, Getiri: %17,17

- Fon Fiyatı: 0,61928, Getiri: %17,17 Hedef Portföy Zen Hisse Senedi Serbest (TL) Fon - Fon Fiyatı: 211,935, Getiri: %17,01

- Fon Fiyatı: 211,935, Getiri: %17,01 Pardus Portföy İkinci Serbest Fon - Fon Fiyatı: 0,71747, Getiri: %16,02

- Fon Fiyatı: 0,71747, Getiri: %16,02 Pardus Portföy Onuncu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon - Fon Fiyatı: 0,86951, Getiri: %15,53

- Fon Fiyatı: 0,86951, Getiri: %15,53 Hedef Portföy Doğu Hisse Senedi Serbest (TL) Fon - Fon Fiyatı: 392,493, Getiri: %15,06

- Fon Fiyatı: 392,493, Getiri: %15,06 Atlas Portföy Algo Toros Hisse Senedi Serbest (TL) Fon - Fon Fiyatı: 3,67999, Getiri: %14,78

- Fon Fiyatı: 3,67999, Getiri: %14,78 Garanti Portföy Yirmi İkincisi Serbest Özel Fon - Fon Fiyatı: 2,83696, Getiri: %12,24

Haftanın En Fazla Kazandıran Emeklilik Fonları

Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon - Fon Fiyatı: 0,37701, Getiri: %6,99

- Fon Fiyatı: 0,37701, Getiri: %6,99 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Kıymetli Madenler Katılım Emeklilik Yatırım Fon - Fon Fiyatı: 0,19874, Getiri: %6,70

- Fon Fiyatı: 0,19874, Getiri: %6,70 Garanti Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon - Fon Fiyatı: 0,41273, Getiri: %5,96

- Fon Fiyatı: 0,41273, Getiri: %5,96 Türkiye Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon - Fon Fiyatı: 0,39798, Getiri: %5,44

- Fon Fiyatı: 0,39798, Getiri: %5,44 AXA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon - Fon Fiyatı: 0,34198, Getiri: %5,11

- Fon Fiyatı: 0,34198, Getiri: %5,11 AGESA Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon - Fon Fiyatı: 0,03866, Getiri: %4,53

- Fon Fiyatı: 0,03866, Getiri: %4,53 Katilim Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon - Fon Fiyatı: 0,37653, Getiri: %4,17

- Fon Fiyatı: 0,37653, Getiri: %4,17 NN Hayat ve Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon - Fon Fiyatı: 0,23404, Getiri: %4,05

- Fon Fiyatı: 0,23404, Getiri: %4,05 Anadolu Hayat Emeklilik A.Ş. Altın Emeklilik Yatırım Fon - Fon Fiyatı: 0,03422, Getiri: %3,73

- Fon Fiyatı: 0,03422, Getiri: %3,73 Bereket Emeklilik ve Hayat A.Ş. Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fon - Fon Fiyatı: 0,42846, Getiri: %3,71

(Sürecek)