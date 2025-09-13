Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları

Haftanın En Fazla Kazandıran Fonları
Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi Foneria Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) sağladı; getirisi %26,94 olarak gerçekleşti. Emeklilik fonları kategorisinde ise Axa Hayat Ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu haftalık %4,74 yükselişle ilk sırada yer aldı.
Yatırım Fonları — Haftanın En Çok Kazandıran İlk 10
1. FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,870313, Getiri: %26,94
2. PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,018781, Getiri: %21,31
3. PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 4,914132, Getiri: %20,44
4. ATLAS PORTFÖY SERBEST FON — Fon Fiyatı: 0,831455, Getiri: %18,31
5. PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 3,048605, Getiri: %18,22
6. HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 6,130826, Getiri: %14,86
7. DENİZ PORTFÖY ORS SERBEST ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 148,71511, Getiri: %13,89
8. RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,003084, Getiri: %12,20
9. PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,683874, Getiri: %10,08
10. PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON — Fon Fiyatı: 1,418662, Getiri: %9,85
Emeklilik Fonları — Haftanın En Çok Kazandıran İlk 10
1. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,492539, Getiri: %4,74
2. BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,619162, Getiri: %3,96
3. AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,345359, Getiri: %3,83
4. TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,580881, Getiri: %3,71
5. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,048326, Getiri: %3,67
6. AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,011028, Getiri: %3,65
7. HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,552373, Getiri: %3,58
8. KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,536079, Getiri: %3,54
9. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,540356, Getiri: %3,52
10. METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,167594, Getiri: %3,43
(Sürecek)