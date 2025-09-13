Haftanın En Çok Kazandıran Yatırım ve Emeklilik Fonları

Bu hafta yatırım fonlarında Foneria Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon %26,94 ile zirvede; emeklilik fonlarında Axa Hayat Altın Katılım %4,74 ile lider.

Yayın Tarihi: 13.09.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 13.09.2025 11:03
Haftanın En Fazla Kazandıran Fonları

Bu hafta yatırım fonları arasında en yüksek getiriyi Foneria Portföy Beşinci Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) sağladı; getirisi %26,94 olarak gerçekleşti. Emeklilik fonları kategorisinde ise Axa Hayat Ve Emeklilik AŞ Altın Katılım Emeklilik Yatırım Fonu haftalık %4,74 yükselişle ilk sırada yer aldı.

Yatırım Fonları — Haftanın En Çok Kazandıran İlk 10

1. FONERİA PORTFÖY BEŞİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,870313, Getiri: %26,94

2. PARDUS PORTFÖY SANAYİ ŞİRKETLERİ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,018781, Getiri: %21,31

3. PUSULA PORTFÖY BİRİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 4,914132, Getiri: %20,44

4. ATLAS PORTFÖY SERBEST FON — Fon Fiyatı: 0,831455, Getiri: %18,31

5. PUSULA PORTFÖY ÜÇÜNCÜ HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 3,048605, Getiri: %18,22

6. HEDEF PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 6,130826, Getiri: %14,86

7. DENİZ PORTFÖY ORS SERBEST ÖZEL FON — Fon Fiyatı: 148,71511, Getiri: %13,89

8. RE-PIE PORTFÖY SEKİZİNCİ HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 2,003084, Getiri: %12,20

9. PUSULA PORTFÖY GÜNEY HİSSE SENEDİ SERBEST (TL) FON (HİSSE SENEDİ YOĞUN FON) — Fon Fiyatı: 1,683874, Getiri: %10,08

10. PUSULA PORTFÖY DENGE KATILIM SERBEST FON — Fon Fiyatı: 1,418662, Getiri: %9,85

Emeklilik Fonları — Haftanın En Çok Kazandıran İlk 10

1. AXA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,492539, Getiri: %4,74

2. BEREKET EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,619162, Getiri: %3,96

3. AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. TEKNOLOJİ SEKTÖRÜ YABANCI DEĞİŞKEN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,345359, Getiri: %3,83

4. TÜRKİYE HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,580881, Getiri: %3,71

5. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,048326, Getiri: %3,67

6. AGESA HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,011028, Getiri: %3,65

7. HDI FİBA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,552373, Getiri: %3,58

8. KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,536079, Getiri: %3,54

9. ANADOLU HAYAT EMEKLİLİK A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,540356, Getiri: %3,52

10. METLİFE EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. ALTIN KATILIM EMEKLİLİK YATIRIM FONU — Fon Fiyatı: 0,167594, Getiri: %3,43

(Sürecek)

