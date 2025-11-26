Halit Doğan: Samsun'da Tarımsal Üretimde Sürdürülebilirlik

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan, "Yapılan desteklerle sadece üreticilerimizi ekonomik olarak desteklemeyi değil tarımsal üretimde sürdürülebilirliği de hedefliyoruz. Tarımsal üretim, şehirlerimizin geleceği için stratejik bir öneme sahip. Biz istiyoruz ki çiftçimiz üretmeye devam etsin" dedi.

Üreten Samsun vizyonu

Üreten Samsun vizyonuyla Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde üreticilere tohumdan fideye, ekipmandan hayvancılık desteğine kadar çok kalemde destek sunuyor. Belediyenin sağladığı desteklerle üreticinin eli güçleniyor ve kırsal kalkınma hız kazanıyor.

2025'te verilen destekler

2025 yılında belediye, 401 bin 390 fide (aromatik bitki, çilek ve nergis soğanı) ve 17 bin 730 adet fidan (armut, elma, maviyemiş ve gül) desteği sağladı. Ayrıca üreticilere 164 bin 690 kilo tohum (buğday, fasulye, patates, silajlık mısır, yonca ve çim tohumu) desteği verildi.

Altyapı, ekipman ve kırsal projeler

Tarımsal sulama altyapısı yatırımları, organik tarım projeleri, ekipman desteği ve eğitim çalışmalarıyla sürdürülebilir üretim hedefleniyor. Birçok mahalleye yeni sulama tesisi kazandırılırken, çok sayıda tesis yenilendi. Belediyenin hayvancılık desteği kapsamında üreticilere civciv büyütme kafesi, yumurta fumügasyon kabini ve yumurta çevirici sağlandı. Ayrıca 26 adet damla sulama sistemi ve 4 adet su deposu inşa edildi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, binlerce üreticiye ulaşarak tarımsal üretimin artmasında önemli bir rol oynadı ve kırsal kalkınmayı desteklemek amacıyla başlattığı "Köy Fırınları Projesi" ile birçok mahalleye köy fırınları inşa ediyor.

Başkan Doğan'ın mesajı

Halit Doğan şöyle konuştu: "İki nehrin ortasına kurulmuş verimli ovaları, 17 ilçesi ile Samsun’umuz, Karadeniz’in medarı iftiharı bir şehir. Bizler de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak her zaman üreticimizin yanında olarak çalışmalarımızı hayata geçiriyoruz. Üreticilerimize tohum, fide, yem bitkisi tohumu, sulama ekipmanı, malzeme desteği gibi birçok kalemde önemli destekler sunuyoruz. Yapılan desteklerle sadece üreticilerimizi ekonomik olarak desteklemeyi değil, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği de hedefliyoruz. Tarımsal üretim, şehirlerimizin geleceği için stratejik bir öneme sahip. Biz istiyoruz ki; çiftçimiz üretmeye devam etsin. Bu nedenle üreticimizin elini güçlendirmek, maliyet yükünü hafifletmek ve verimliliği artırmak için her türlü desteği sağlıyoruz. Üreten bir şehir, güçlü bir gelecek demektir anlayışı ile üretimi güçlendiriyor, kırsalda kalkınmayı hızlandırıyoruz. Bazı projelerle üreticilerimizin ürününü alıp ihtiyaç sahiplerine de ulaştırarak örnek bir çalışma yürütüyor, üreticinin emeğini paylaşmanın gücüyle buluşturuyoruz. Tarımsal destek programlarımızı artırarak sürdürmekte de kararlıyız"

Büyükşehir, tarımsal üretimi güçlendirme ve kırsal kalkınmayı destekleme yönündeki çalışmalarını sürdürme kararlılığını vurguluyor.

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HALİT DOĞAN