Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

Edirne'de Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi kapsamındaki taşınmazlar acele kamulaştırılacak.

Yayın Tarihi: 10.08.2024 09:27
Güncelleme Tarihi: 10.08.2024 09:27
Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nde Acele Kamulaştırma

Edirne'nin Merkez ilçesindeki Kemal Mahallesi'nde yer alan taşınmazlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) tarafından acele kamulaştırılma kararıyla gündeme geldi. Bu durum, projeye yönelik yürütülen hazırlık çalışmalarının hız kazanmasını sağlayacak.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın içeriği, "Çerkezköy-Kapıkule Hattı İstasyon Binalarının İnşaası, Kapıkule Gar Tevsiatı ile Gümrüklü Alan Yenileme İşleri, EST ve Güvenlik Sistemlerinin Tesisi, Çorlu Dere Islahı ve Etkileşimli Demiryolu Hattının Dere Islahına Uygun Yapılması" gibi önemli yapım işlerini kapsıyor.

Bu projeyle birlikte, Edirne'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve bölgedeki demiryolu taşımacılığının artırılması hedefleniyor.

İLGİLİ HABERLER

Artık KPSS’siz devlet memuru olunacak! Bankada çalışmak isteyene müjde

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Akbank Ağustos'ta yine yapacağını yaptı: 19.000 TL karşılıksız ödeme veriyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Az önce duyuruldu! Maaş zammı yüzde 28'e çıkarıldı: İşte yeni maaşlar
2
Miras kavgalarını bitiren karar! Babadan, dededen mirası olanlar dikkat!
3
Sigaraya zam yok indirim var! Fiyat etiketleri tekrar değişti: İşte güncel sigara fiyatları
4
Emeklilerin maaş takvimi değişti! Kimse bunu beklemiyordu: İşte yeni tarihler
5
İBB'den kadınlara destek! Başvuranın evine kadar koliyle gelecek
6
Kuyumcular isyan etti! Altın fiyatlarında böylesi ilk kez oluyor

TEB, Yapı Kredi ve Garanti BBVA’dan sıfır faizli taşıt kredisi imkanı! Ağustos'ta araçsız kimse kalmayacak

16.110 TL- 11.640 TL'ye Milli Emlak'tan dev yatırım fırsatı! Evini kur otur dönemi başlıyor

Artık KPSS’siz devlet memuru olunacak! Bankada çalışmak isteyene müjde

Her eve lazım o ürün 210 TL’den 125 TL’ye düştü: 15 Ağustos’ta giden kazanacak!

TCMB’den asgari ücret açıklaması! Yoksa ara zammı geliyor

Akbank Ağustos'ta yine yapacağını yaptı: 19.000 TL karşılıksız ödeme veriyor

Okullar açılmadan yapılan bu zam ebeveyni şok edecek! Artık her kayıtta iki katı ödenecek

Depoları fulletecek indirim! Karar verildi akaryakıta 15 Ağustos'ta indirimin feriştahı geliyor

Belediyelerden destek eli uzandı! Öğrencilere 9 ay 1.000 TL ödenecek

Kredi kartı olmadan 850 TL bedava alışveriş imkanı açıkladı! Ay sonuna kadar ödemeler hesaba geçiyor

Sürpriz! IBAN'lara akşamdan para yağdı! Her hesaba 1860 TL otomatik aktarıldı!

103.000 TL’ye yatırım fırsatı! O ilde yaşayanlara dönümü bu fiyata verilecek