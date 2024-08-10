Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi İçin Acele Kamulaştırma Kararı Alındı

Halkalı-Kapıkule Demiryolu Projesi'nde Acele Kamulaştırma

Edirne'nin Merkez ilçesindeki Kemal Mahallesi'nde yer alan taşınmazlar, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) tarafından acele kamulaştırılma kararıyla gündeme geldi. Bu durum, projeye yönelik yürütülen hazırlık çalışmalarının hız kazanmasını sağlayacak.

Resmi Gazete'de Yayınlandı

Konuya ilişkin olarak Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararın içeriği, "Çerkezköy-Kapıkule Hattı İstasyon Binalarının İnşaası, Kapıkule Gar Tevsiatı ile Gümrüklü Alan Yenileme İşleri, EST ve Güvenlik Sistemlerinin Tesisi, Çorlu Dere Islahı ve Etkileşimli Demiryolu Hattının Dere Islahına Uygun Yapılması" gibi önemli yapım işlerini kapsıyor.

Bu projeyle birlikte, Edirne'nin ulaşım altyapısının güçlendirilmesi ve bölgedeki demiryolu taşımacılığının artırılması hedefleniyor.