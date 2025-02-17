Halkbank’tan 250 Bin Kadın Girişimciye 82 Milyar TL Destek

Halkbank’tan Kadın Girişimcilere Kapsamlı Destek

Halkbank, kadın girişimcilerin ekonomik hayata aktif katılımlarını artırmak amacıyla yaptığı çalışmalarda önemli bir adım atarak, toplamda 82 milyar lira finansman desteği sağladı. Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, kadın girişimcilere sunulan finansal desteklerin yüzde 40'ını bankanın tek başına sağladığını belirterek, bu desteklerin 8 Mart 2021 tarihinden beri verilmekte olduğunu vurguladı.

Üreten Kadınlar Yarışması'nın Ödül Töreni

Bu yıl dördüncüsü düzenlenen Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması’nın ödül töreni, birçok ünlü ismin katılımıyla İstanbul’da gerçekleşti. Törende konuşan Arslan, girişimci kadınları cesaretlendirerek onlara ilham verdiklerini ifade etti.

“Onların hikayelerini dinledik, başarılarına tanıklık ettik. Bugün geldiğimiz noktada binlerce kadının hayallerini gerçeğe dönüştürdüğüne tanık olmak büyük bir gurur kaynağı” diyen Arslan, bankanın kadın girişimcilere olan desteğine dikkat çekti.

Aile Yılı ile Kadın Girişimciliğini Teşvik

2025 yılının Aile Yılı olarak ilan edilmesinin, Halkbank Üreten Kadınlar Projesi’ne özel bir anlam yüklediğine değinen Arslan, bu yıl içinde kadın girişimciliğinin teşvik edilmesi, finansmana erişimin kolaylaştırılması ve girişimcilik eğitimlerinin yaygınlaştırılması hedeflerinin ön plana çıkacağına inanç belirtti.

Halkbank, ayrıca kadın girişimciler için 'MasterClass Marka Eğitim Programı' düzenleyerek, bu alanda önemli eğitimler sunmayı da hedefliyor.

Ödüller Sahiplerini Buldu

Yarışma kapsamında bir dizi ödül verildi. Yılın Üreten Kadın Girişimcisi ödülünü Bebüş Kids'ten Zahide Arı alırken, Yükselen Yıldız kategorisinde MorMaker'dan Nurdeniz Erdoğan ödüllendirildi. Teknoloji Tabanlı Kadın Girişimci kategorisinde ödül Toffu’dan Işıl Melisa Işık’e, Sıfır Atık ve Sürdürülebilirlik kategorisinde ise Werover’den Zeynep Balca Yılmaz’a verildi. Kadın Kooperatifi Kategorisinde ödül Lilyana Kadın Kooperatifi'nden Ümmühan Keskin'in oldu.

Törene katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş ile Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, ödülleri sahiplerine takdim etti. Ödül törenine katılan iş dünyasının önde gelen kadınları, kadın girişimciliğine olan desteklerini vurguladı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.

Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, İstanbul Finans Merkezi'ndeki Halkbank Genel Müdürlüğünde düzenlenen "Halkbank Üreten Kadınlar Yarışması Ödül Töreni"ne katılarak konuşma yaptı.