Hamsi Yeniden Tezgahlarda: Kilo 200 TL

Zonguldaklı balıkçı Oktay Ertürk, iklim değişikliğinin palamutu etkilediğini söyleyerek hamsinin tezgahlara dönmesiyle fiyatların belirlendiğini açıkladı.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:30
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:34
Zonguldaklı balıkçı sezonu ve fiyatlardaki dalgalanmayı değerlendirdi

Zonguldaklı balıkçı esnafı Oktay Ertürk, balık sezonunun gidişatını ve fiyatlardaki dalgalanmayı değerlendirdi. Ertürk, palamudun bu yıl beklenen bolluğa ulaşmamasını iklim değişikliğine bağladı.

Ertürk, palamudun durumu hakkında şunları söyledi: "Palamut bu sene yapmadı. Sebebi hayvanın havyarını dökememesi. Hava bir soğuk bir sıcak yaptı. Palamut ise sıcağı sever. İstediği ortamı bulamayınca Karadeniz’den beklediğimiz o bolluk çıkmadı".

Piyasadaki fiyatların tamamen denize bağlı olduğunu vurgulayan Ertürk, tüketicilerin balığa yöneldiğini ve fiyatların arz-talebe göre şekillendiğini belirtti: "Balık bol olursa ucuz, az olursa pahalı oluyor. Bizimle alakası yok. Hamsi 200 TL, mezgit 350 TL, istavrit 150 TL’den satılıyor".

Ertürk, her şeye rağmen halka ucuz ve taze balık yedirmek için mücadele ettiklerini ve sezonun bu seyirde devam edeceğini öngördüklerini ekledi.

