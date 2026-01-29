Garanti BBVA'ya Global Finance'tan 3 Ödül — Sürdürülebilir Finansmanda Liderlik

Garanti BBVA, Global Finance 2026 Sustainable Finance Awards'ta üç ödül kazandı; Türkiye'nin En İyi Sürdürülebilir Finansman Bankası ve iki bölgesel ödülün sahibi oldu.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 13:56
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 13:56
Garanti BBVA'ya Global Finance'tan 3 Ödül — Sürdürülebilir Finansmanda Liderlik

Garanti BBVA'ya Global Finance'tan üç ödül: Sürdürülebilir Finansmanda liderlik

Garanti BBVA, Global Finance tarafından düzenlenen 2026 Sustainable Finance Awards kapsamında üç ayrı kategoride ödüle layık görüldü. Bankanın sürdürülebilir finansman stratejisi, yenilikçi ürünleri ve ölçülebilir etkisi öne çıktı.

Ödüller

Garanti BBVA Türkiye’nin En İyi Sürdürülebilir Finansman Bankası seçildi. Ayrıca Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan sürdürülebilirlikle bağlantılı finansmanla Orta ve Doğu Avrupa’da Yılın Sürdürülebilir Finansman Anlaşması ve Orta ve Doğu Avrupa’da Toplulukları Destekleyen En İyi Banka ödüllerinin sahibi oldu.

Değerlendirme

Global Finance editörleri tarafından yapılan değerlendirmede; Garanti BBVA’nın sürdürülebilir finansmanı iş modelinin merkezine alan yaklaşımı, çevresel ve sosyal etkiyi odağına koyan finansman çözümleri ile Türkiye ve Orta ve Doğu Avrupa bölgesinde oluşturduğu somut ve ölçülebilir katkılar belirleyici oldu.

Hedefler ve uygulama

Banka, 2018-2025 dönemi için açıkladığı sürdürülebilir finansman hedefini planlanandan önce tamamlamış ve ardından, 2018-2029 dönemini kapsayan 3,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman taahhüdünde bulunmuştu. Banka bu hedefler doğrultusunda; yeşil, sosyal ve sürdürülebilirlikle bağlantılı finansman ürünleriyle reel sektörün dönüşümünü desteklemeyi sürdürüyor.

Finansman alanları

Yenilenebilir enerji projelerinden yeşil dönüşüm yatırımlarına, döngüsel ekonomi, sürdürülebilir konut, turizm ve tarım finansmanından kapsayıcı büyüme odaklı çözümlere kadar geniş bir yelpazede sunulan finansman, Garanti BBVA’nın sürdürülebilirliği uzun vadeli bir değer sistemi olarak ele alan yaklaşımının temelini oluşturuyor.

Antalya-Alanya Otoyolu Projesi

Garanti BBVA’nın ödüle layık görülen projelerinden biri olan Antalya-Alanya Otoyolu Projesi için sağlanan 1,7 milyar euro tutarındaki sürdürülebilirlikle bağlantılı finansman, Türkiye’de kurumsal bir şirkete sağlanmış en büyük sürdürülebilirlikle bağlantılı kredi işlemlerinden biri olma özelliğini taşıyor.

Genel Müdürün değerlendirmesi

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ödüllerle ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: "Garanti BBVA’da sürdürülebilirliği bir ürün ya da dönemsel bir gündem olarak değil, iş yapış biçimimizin temel bir unsuru olarak ele alıyoruz. İklim kriziyle mücadeleden kapsayıcı büyümeye, altyapı yatırımlarından toplumsal kalkınmaya kadar geniş bir alanda müşterilerimizle birlikte uzun vadeli değer üreten çözümler geliştiriyoruz. Global Finance gibi uluslararası itibarı yüksek bir kurum tarafından üç ayrı kategoride ödüle layık görülmek, bu yaklaşımımızın somut olarak karşılık bulduğunu ve doğru yönde ilerlediğimizi göstermesi açısından bizim için son derece kıymetli. Türkiye’nin ve bölgemizin sürdürülebilir dönüşümüne katkı sağlamaya, reel sektörü bu yolculukta güçlü ve yenilikçi finansman çözümleriyle desteklemeye devam edeceğiz."

MAHMUT AKTEN

MAHMUT AKTEN

Yazar
EDİTÖR

Berna Yıldız

3 yıllık bankacılık ve ekonomi editörlüğü geçmişi var. Borsa İstanbul, altın piyasaları ve makroekonomik verileri (enflasyon, faiz) analiz ederek okuyucuya sunar.

İLGİLİ HABERLER

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ramazan’da ete zam yok: Ercan Aras’tan güvence
2
Garanti BBVA'ya Global Finance'tan 3 Ödül — Sürdürülebilir Finansmanda Liderlik
3
Hamsi Yeniden Tezgahlarda: Kilo 200 TL
4
Samsunlu esnaftan 'ucuzluk çadırları' tepkisi: Kent merkezinden kaldırılmasını istedi
5
Bakan Bolat: İhracatta 400 Milyar Dolar Sınırına Dayandık
6
Erzurum Ticaret Borsası ve KUDAKA Türkiye’de İlk Sosyal İstihdam Projesini Başlattı
7
ATO Başkanı Gürsel Baran: Belçika Türkiye'nin 15. İhracat Ortağı, 8. Yatırımcısı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları