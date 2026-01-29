Tokat’ta ÇEKOM’da ‘Geleceğe Mayalanan Eller’ Ekmek Eğitimi (OKA Destekli)

Tokat’ta ÇEKOM’da ‘Geleceğe Mayalanan Eller’ ile Ekmek Eğitimi Tamamlandı

OKA destekli proje, çocuklara mesleki beceri ve özgüven kazandırdı

Tokat’ta koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik ekmek yapımı eğitimi başarıyla tamamlandı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) tarafından yürütülen program, çocuklara hem mesleki beceri hem de sosyal kazanımlar sunmayı hedefledi.

"Tokat ÇEKOM ile Geleceğe Mayalanan Eller" adlı proje, OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirildi. Eğitim, alanında deneyimli bir eğitici tarafından iki gün boyunca teorik ve uygulamalı oturumlarla gerçekleştirildi.

Eğitim sürecinde katılımcılara; ekmek yapımının temel bilgileri, gıda güvenliği ve hijyen kuralları, mutfak ekipmanlarının kullanımı, maya çeşitleri ve temel hamur teknikleri aktarıldı. Uygulamalı çalışmalarda çocuklar, hamur yoğurmadan şekil vermeye, pişirme ve sunum süreçlerine kadar ekmek yapımının tüm aşamalarını deneyimleme imkânı buldu.

Projenin amacı, koruma altındaki çocukların temel bir mesleki beceri kazanması, üretim sürecinin parçası olması ve kendi emekleriyle ortaya ürün koymanın mutluluğunu tatmaları olarak ifade edildi. Eğitim aynı zamanda çocukların özgüveninin artmasına, sosyal becerilerinin gelişmesine ve çalışma disiplinine dair farkındalık kazanmalarına katkı sağladı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla program yetkilileri, benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti ve katılımcı çocukların gelişimine yönelik adımların sürdürüleceğini belirtti.

