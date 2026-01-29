Tokat’ta ÇEKOM’da ‘Geleceğe Mayalanan Eller’ Ekmek Eğitimi (OKA Destekli)

OKA destekli 'Geleceğe Mayalanan Eller' projesiyle Tokat'ta koruma altındaki çocuklara iki günlük teorik ve uygulamalı ekmek yapımı eğitimi verildi.

Yayın Tarihi: 29.01.2026 11:50
Güncelleme Tarihi: 29.01.2026 11:50
Tokat’ta ÇEKOM’da ‘Geleceğe Mayalanan Eller’ Ekmek Eğitimi (OKA Destekli)

Tokat’ta ÇEKOM’da ‘Geleceğe Mayalanan Eller’ ile Ekmek Eğitimi Tamamlandı

OKA destekli proje, çocuklara mesleki beceri ve özgüven kazandırdı

Tokat’ta koruma ve bakım altındaki çocuklara yönelik ekmek yapımı eğitimi başarıyla tamamlandı. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle, Tokat Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü bünyesindeki Çocuk Evleri Koordinasyon Merkezi (ÇEKOM) tarafından yürütülen program, çocuklara hem mesleki beceri hem de sosyal kazanımlar sunmayı hedefledi.

"Tokat ÇEKOM ile Geleceğe Mayalanan Eller" adlı proje, OKA Sosyal Kalkınma ve Girişimcilik Teknik Destek Programı kapsamında hayata geçirildi. Eğitim, alanında deneyimli bir eğitici tarafından iki gün boyunca teorik ve uygulamalı oturumlarla gerçekleştirildi.

Eğitim sürecinde katılımcılara; ekmek yapımının temel bilgileri, gıda güvenliği ve hijyen kuralları, mutfak ekipmanlarının kullanımı, maya çeşitleri ve temel hamur teknikleri aktarıldı. Uygulamalı çalışmalarda çocuklar, hamur yoğurmadan şekil vermeye, pişirme ve sunum süreçlerine kadar ekmek yapımının tüm aşamalarını deneyimleme imkânı buldu.

Projenin amacı, koruma altındaki çocukların temel bir mesleki beceri kazanması, üretim sürecinin parçası olması ve kendi emekleriyle ortaya ürün koymanın mutluluğunu tatmaları olarak ifade edildi. Eğitim aynı zamanda çocukların özgüveninin artmasına, sosyal becerilerinin gelişmesine ve çalışma disiplinine dair farkındalık kazanmalarına katkı sağladı.

Çalışmanın tamamlanmasıyla program yetkilileri, benzer uygulamaların yaygınlaştırılmasının önemine dikkat çekti ve katılımcı çocukların gelişimine yönelik adımların sürdürüleceğini belirtti.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) DESTEĞİYLE, TOKAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE...

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) DESTEĞİYLE, TOKAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI TOKAT ÇOCUK EVLERİ KOORDİNASYON MERKEZİ (ÇEKOM) BÜNYESİNDE KORUMA VE BAKIM ALTINDA BULUNAN ÇOCUKLARA YÖNELİK EKMEK YAPIMI EĞİTİMİ BAŞARIYLA TAMAMLANDI.

ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI (OKA) DESTEĞİYLE, TOKAT AİLE VE SOSYAL HİZMETLER İL MÜDÜRLÜĞÜNE...

Yazar
EDİTÖR

Serdar Aksoy

6 yıllık deneyimli. Otomotiv endüstrisi, KOBİ'ler, ihracat rakamları ve reel sektörün sorunlarına odaklanan, iş dünyası ile ilişkileri güçlü bir editör.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ATO Başkanı Gürsel Baran: Belçika Türkiye'nin 15. İhracat Ortağı, 8. Yatırımcısı
2
Gürsu Armudu Cidde Turizm Fuarı'nda: Mustafa Işık Deveci ve Santa Maria’yı Tanıttı
3
BOSAB'dan Sanayiciye Yeşil Dönüşüm Rehberi
4
Erzincan’da Kadın Çiftçilere Yüzde 50 Hibeli Sera Desteği
5
Samsun'da konut satışları 2025'te tarihi zirve: 33 bin 665
6
Bayburt'ta Trafiğe Kayıtlı Araç Sayısı 20 bin 763 — TÜİK 2025 Verileri
7
Salt Araştırma Fonları 2025: Desteklenen Projeler Salt Galata'da Açıklandı

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları