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Hane başı 7.250 TL bayram yardımınızı alın! SGK şartları duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Türkiye genelinde 3,3 milyon ölüm aylığı alan kişiye promosyon sağlayacağını duyurdu. Bu gelişmeyle birlikte ölüm aylığı alan vatandaşlara yönelik önemli bir maddi desteğin yapılacağı kaydedildi. SGK aracılığıyla bu mali yardımdan yararlanmak için yararlanıcıların öncelikle başvuruda bulunması gerekiyor. Bu destek ödemesi, yararlanıcılar için maddi bir rahatlama anlamına gelirken, aynı zamanda bayram ödeneğinden yararlanma fırsatı da sağlıyor.

Yayın Tarihi: 30.03.2024 19:34
Güncelleme Tarihi: 30.03.2024 19:34
Hane başı 7.250 TL bayram yardımınızı alın! SGK şartları duyurdu

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), müjdeli haberi duyurdu! Ölüm maaşı alan 3,3 milyon kişiye başvuruyla 5 bin lira verilecek! Bu fırsatı kaçırmayın. Peki kim, nasıl yararlanacak? İşte ekstra ödemelere ilişkin adım adım kılavuz..

" SGK emekli ve hak sahiplerine promosyon imkanı sağlıyor"

SGK'ya göre 12,7 milyon emekli vatandaş bulunmakta. Bu emeklilerin emekli maaşları bankalar aracılığıyla ödenmektedir. Bankalar bundan sonra emekli ve ölüm maaşı alan vatandaşlara 8 bin ila 12 bin lira arasında promosyon ödeyecek. Ölüm aylığı alanlara da 5.000 lira destek verilecek.

Ölüm Aylığı Promosyonu Nereden ve Nasıl Alınır?

Bu promosyondan yararlanmak için lütfen öncelikle bankanızla iletişime geçiniz. Bankalar bu asgari tutarları kendi takdirine bağlı olarak artırabilir. Bu nedenle daha da özel teklifler alabilirsiniz.

Hane başı 7.250 TL bayram yardımınızı alın

Kimler faydalanacak?

Ölüm aylığı, ölen sigortalının eşine, çocuklarına ve ebeveynlerine ödenen aylıktır. Bu emekliliği alabilmenin çeşitli şartları bulunmaktadır. Bunlar;

Sigortalının en az 1.800 gün prim ödemesi gerekmektedir. Veya 5 yıl ve daha uzun bir süre için toplam 900 gün sigorta primi ödemeniz gerekir.

Ayrıca malullük aylığı veya yaşlılık maaşı alanlar da ölüm halinde ölüm aylığına başvurabilmektedir.

Kimler ölüm aylığı alma hakkına sahiptir?

Ölüm aylığı sigortalı kişinin eşi, çocukları, ebeveynleri vb. yakınlarına ödenir. Bu emeklilik, ailelerin üzerindeki mali yükün azaltılmasına yardımcı olmaktadır.

Emekliler, dullar, yetimler ve sürekli sakatlık ödeneği alan kişiler Ramazan ikramiyelerini 2-5 Nisan tarihleri ​​arasında alırken, 700 bin kamu çalışanı da aynı hafta içinde ödemeyi alacak. 5 Nisan'da memurların hesaplarına 13 günlük ikramiye ödemeleri (ek ödemeler) de yansıyacak.

HİSSE HESABI

Bayram ikramiye ödemeleri dosya bazında verilmekte. Dosya başına 3.000 lira ödenecek.

Ramazan Bayramı dolayısıyla emeklilere 3 bin lira ikramiye verilecek. Dul ve yetim ve sürekli maluliyet aylığı alanlar, çalışamama derecelerine göre bu ödemeden yararlanır. Aylık oranı yüzde 75 olanlara 2 bin 250 TL, aylık oranı yüzde 50 olanlara 1.500 TL, aylık oranı yüzde 25 olanlara ise 750 TL verilecek. İki aylık alanlara ise en yüksek ödeme seçeneğini sunan dosyaya göre ikramiye verilecektir. 

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