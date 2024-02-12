Hangi çamaşır deterjanına el atsanız indirime girdi! 42 TL’den başlayan fiyatlar sizi bekliyor

Çamaşır deterjanlarında indirim bekleyen vatandaşlara harika haber Migros marketlerden geldi. 42 TL’den başlayan fiyatlarla birçok sıvı ve toz çamaşır deterjanını yüzde 25 indirimli satışa çıkartıldı. Kapış kapış gidecek indirimli ürünlerden 14 Şubat tarihine kadar yararlanabilirsiniz.

Hangi çamaşır deterjanına el atsanız indirime girdi! 42 TL’den başlayan fiyatlar sizi bekliyor
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Migros marketler sıvı ve toz çamaşır deterjanlarını indirimli şekilde satışa çıkardı. Yüzde 25 indirim kampanyasıyla satışa çıkartılan bu deterjanlardan elinizi attığınız indirimli çıkacak. Omo’dan Bingo’ya, Just Green’den Ariel’e kadar yüzde 25 indirim kampanyası sizi bekliyor. 9 Şubat tarihinde başlamış olan aktüel ürünler katalogu 14 Şubat 2024 tarihine kadar devam edecek. İşte Migros marketlerde toz ve sıvı çamaşır deterjanı indiriminin detayları… 

HANGİ DETERJAN ÜRÜNÜNE EL ATSANIZ %25 İNDİRİMDE  

Migros marketler tarafından 9 Şubat tarihinde başlatılmış olan bu kampanya sayesinde Money Bonus ya da Money Kart ile yapacak olduğunuz alışverişlerde, %25 indirim sizleri bekliyor. Sıvı ve çamaşır deterjanlarında hangisine el atsanız uygun fiyatlar sizleri karşılacak.

  • Bingo Oxyjen Hijyen Yasemin&Beyaz Çay 1.950 Ml
  • Ariel Aquapudra Dağ Esintisi Renkliler 7 Kg
  • Omo Sıvı Active Cold Power Beyazlar ve Renkliler İçin Çamaşır Deterjanı 1690 Ml
  • Omo Sıvı Çamaşır Deterjanı Active Beyazlar ve Renkliler 910 ML 14 Yıkama
  • Omo Active Oxygen Toz Çamaşır Deterjanı Beyazlar İçin En Zorlu Lekeleri İlk Yıkamada Çıkarır 1,2 Kg
  • Ariel Oxi Ekstra Hijyen 3Kg 20 Yıkama Renkliler
  • Just Green Organic Çamaşır Temizleyici 30 Yıkama 1.5 L
  • Renax Renkliler İçin Matik Deterjan 4.5 Kg
  • Omo Active Fresh Beyazlar Toz Deterjan 36 Yıkama 5.5 Kg
  • Renax Siyahlar İçin Sıvı Bakım Deterjanı 2520 Ml
  • Ariel Dağ Esintisi 3 Kg AquaPudra Toz Çamaşır Deterjanı
  • Renax Beyaz ve Renkliler İçin Matik Deterjan 8 Kg
  • Bingo Sıvı Deterjan Bakım 4 L Siyah 67 Yıkama
  • Bingo Oxygen Parfümsüz 4 Kg
  • Ariel Canlı Parlak Siyahlar Sıvı Çamaşır Deterjanı 29 Yıkama 1.595 Ml
  • Frosch Aloe Veralı Sıvı Çamaşır Deterjanı 1,5 L 20 Yıkam
  • Omo Active Fresh Beyazlar Toz Deterjan 10 Yıkama 1.5 Kg
  • Omo Sıvı Active Cold Power Siyahlar İçin Çamaşır Deterjanı 1690 Ml
  • Rinso Toz Çamaşır Deterjanı Limon ve Karbonat Renkliler ve Beyazlar İçin Derinlemesine Temizlik 1,5 KG
  •  Bingo Sıvı Deterjan Bakım 2 L Renkli 33 Yıkama

Hangi çamaşır deterjanına el atsanız indirime girdi! 42 TL’den başlayan fiyatlar sizi bekliyor

 

MİGROS MARKETLERDE İNDİRİME GİREN TÜM ÇAMAŞIR DETERJANI ÜRÜNLERİ

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