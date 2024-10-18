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Hatay'da Depremzedelere Güneş Enerjisi Desteği

Hatay'da depremzede üreticilere güneş paneli ve güç kaynağı seti hibe edildi.

Yayın Tarihi: 18.10.2024 14:24
Güncelleme Tarihi: 18.10.2024 14:33
Hatay'da Depremzedelere Güneş Enerjisi Desteği

Hatay'ın Tarım Sektörüne Güneşli Bir Destek

Hatay'da 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üretici, taşınabilir güneş paneli ve güç kaynağı seti ile desteklendi. Bu yardım, Hatay'ın Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde gerçekleştirilen bir törenle topluma sunuldu.

Projenin Amacı

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) işbirliğinde yürütülen "Kırsalda Canlanma Kooperatif Hareketi ile Kırsal Toplulukların Yeniden İnşası Projesi" kapsamında, toplamda 116 üreticiye yaklaşık 1 milyon 750 bin değerinde güneş paneli ve güç kaynağı seti hibe edildi.

Vali Masatlı'nın Açıklamaları

Hatay Valisi Mustafa Masatlı, depremlerin yarattığı yıkım ve kayıpların toplum üzerinde ciddi etkiler bıraktığını vurguladı. Vali Masatlı, "Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde eskisinden daha güçlü ve güzel bir Hatay inşa etmek için titizlikle çalışıyoruz," diyerek, tarımla uğraşan vatandaşların yaşadığı kayıplara da dikkat çekti.

Masatlı, "Depremin ilk gününden beri bölgedeydim. Devletimizin hibe, destek ve kredi faaliyetlerini yakından takip etme fırsatım oldu. 1976 büyükbaş hayvanı bedelsiz olarak vatandaşlarımıza verdik, ayrıca 7 bin 767 küçükbaş hayvan kaybı yaşayan üreticilerimize de destek sağladık," dedi.

Tarımın Önemi ve Gelecek Vizyonu

Tarımın, toplumların sürdürülebilirliği için hayati bir sektör olduğunun altını çizen Vali Masatlı, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın destekleriyle tarımı daha modern ve sağlam temellere oturtmak için çalıştıklarını belirtti.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen ise dağıttıkları güneş paneli setinin üreticilere hayırlı olması dileğinde bulundu.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi. Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Vali Mustafa Masatlı (ortada) da katıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi. Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Vali Mustafa Masatlı (ortada) da katıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi. Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Vali Mustafa Masatlı (ortada) da katıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi. Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Vali Mustafa Masatlı (ortada) da katıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi. Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Vali Mustafa Masatlı (ortada) da katıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi. Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Vali Mustafa Masatlı (ortada) da katıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi. Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Vali Mustafa Masatlı (ortada) da katıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi. Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Vali Mustafa Masatlı (ortada) da katıldı.

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116...

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen damızlık koyun ve keçi yetiştiricisi 116 üreticiye taşınabilir güneş paneliyle güç kaynağı seti hibe edildi. Kırıkhan ilçesindeki Tarım Kredi Kooperatifi bahçesinde düzenlenen dağıtım törenine, Vali Mustafa Masatlı (ortada) da katıldı.

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