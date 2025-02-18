Hava Trafik Kontrol Uzmanlık Şartları Uluslararası Standartlara Uyum Sağladı

Hava trafik kontrol personeli için sağlık ve eğitim şartları, uluslararası standartlara uyum sağlamak amacıyla güncellendi.

Yayın Tarihi: 18.02.2025 12:31
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 12:31
Hava Trafik Kontrol Uzmanlık Şartları Uluslararası Standartlara Uyum Sağladı

Hava Trafik Kontrol Yönetmeliği Güncellendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hava trafik kontrol personeli ve kontrolör lisansı almak isteyenler için sağlık, eğitim ve uzmanlık şartlarını yeniden düzenleyerek uluslararası standartlara uyum sağlama sürecini başlattı. Bu önemli değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile yürürlüğe girdi.

Gelişmelerin Amacı

Yeni yönetmelik, hava trafik kontrol hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülmesini hedefliyor. Yönetmelik, sivil hava trafik kontrol hizmetlerinde görevli personelin sağlık ve eğitim şartlarının artırılmasının yanı sıra operasyonel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik iyileştirmeler de içeriyor.

Tanım ve Süreçlerde Şeffaflık

Yönetmelikte yer alan hava trafik kontrol personelinin tanımları ve lisans süreçlerine dair ifadeler netleştirildi. Ayrıca, stajyer ve asistan hava trafik kontrolörlerinin kavramları da güncellendi.

Yeterlilik ve Denetim Süreçleri

Hava trafik kontrolörlerinin mesleki yeterliliklerinin korunması için düzenli değerlendirme ve eğitim süreçleri belirlendi. Derecelerin yenilenmesi ve yeterliliklerin sürdürülmesine dair prosedürler açık hale getirildi. Ayrıca, psikoaktif madde kullanımı, fiziki yeterlilik kaybı veya mesleki yetersizlik gibi durumlar için uygulanacak idari yaptırımlar da yeniden düzenlendi.

Denetim Yetkilerinin Genişletilmesi

Genel Müdürlüğün denetim yetkileri genişletilerek, sağlık raporları, yeterlilik değerlendirmeleri ve eğitim süreçlerinin etkin denetimi sağlanacak. Bu adımlar, uluslararası havacılık standartlarına tam uyum sağlama çabalarının bir parçası olarak büyük önem taşıyor.

İLGİLİ HABERLER

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Türkiye'nin 2024 Yılı Elektrik Üretim Raporu: EÜAŞ Lider
2
Borsa İstanbul’da BIST 100 Endeksi Yükselişte: İlk Yarıda 9.848,02 Puan
3
İstanbul Piyasalarında Dolar ve Avro Fiyatları Artış Gösterdi
4
DASK Depreme Dayanıklı Bina Tasarımı Yarışması'nda Finalistler Belli Oldu
5
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan İstihdam Açıklaması: Genç ve Kadın İstihdamında Artış Bekleniyor
6
Kazak Petrol Hattı Kapasitesi İHA Saldırısı Sonrası Yüzde 30 Düşecek
7
Kütahya'dan 7 Milyon Çift Ayakkabı Tabanı İhracı

Dar ve Orta Gelirliye Müjde! Devletten Emlak Kampanyası Başlıyor

Gençlere 28 Bin TL Devlet Desteği: İşbaşı Eğitim Programı Başlıyor!

2025 Emlak Vergisi: Ödeme Tarihleri ve Artış Oranları Açıklandı

TOKİ'den 48 İlde 558 Arsa Satışı! Kaçırılmayacak Fırsatlar

Bozcaada Belediyesi'nde İşçi Maaşlarına Rekor Zam

Gaziantep’te Tarihi Maaş Zammı: En Düşük Ücret 47.554 TL

Manisa'da Çalışanların Yüzünü Güldüren Zam Müjdesi!

Gaziantep'te Kadınlara Ücretsiz Yabancı Dil Kursu

TCMB'den Tam Yatırım Değişikliği: Tüzel Kişilere KKM Hesapları Kapatıldı

Emeklilere Ulaşım Desteği Kaldırıldı: Yüzde 20 İndirim Artık Yok!

Kadınlara Devlet Desteği: Artık 19.410 TL Ödenecek

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde İtfaiye Eri Alımı! 60 KPSS Puanıyla Kadro Açık