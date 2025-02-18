Hava Trafik Kontrol Uzmanlık Şartları Uluslararası Standartlara Uyum Sağladı

Hava Trafik Kontrol Yönetmeliği Güncellendi

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, hava trafik kontrol personeli ve kontrolör lisansı almak isteyenler için sağlık, eğitim ve uzmanlık şartlarını yeniden düzenleyerek uluslararası standartlara uyum sağlama sürecini başlattı. Bu önemli değişiklik, Resmi Gazete'de yayımlanan yeni yönetmelik ile yürürlüğe girdi.

Gelişmelerin Amacı

Yeni yönetmelik, hava trafik kontrol hizmetlerinin kesintisiz ve güvenli bir şekilde sürdürülmesini hedefliyor. Yönetmelik, sivil hava trafik kontrol hizmetlerinde görevli personelin sağlık ve eğitim şartlarının artırılmasının yanı sıra operasyonel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik iyileştirmeler de içeriyor.

Tanım ve Süreçlerde Şeffaflık

Yönetmelikte yer alan hava trafik kontrol personelinin tanımları ve lisans süreçlerine dair ifadeler netleştirildi. Ayrıca, stajyer ve asistan hava trafik kontrolörlerinin kavramları da güncellendi.

Yeterlilik ve Denetim Süreçleri

Hava trafik kontrolörlerinin mesleki yeterliliklerinin korunması için düzenli değerlendirme ve eğitim süreçleri belirlendi. Derecelerin yenilenmesi ve yeterliliklerin sürdürülmesine dair prosedürler açık hale getirildi. Ayrıca, psikoaktif madde kullanımı, fiziki yeterlilik kaybı veya mesleki yetersizlik gibi durumlar için uygulanacak idari yaptırımlar da yeniden düzenlendi.

Denetim Yetkilerinin Genişletilmesi

Genel Müdürlüğün denetim yetkileri genişletilerek, sağlık raporları, yeterlilik değerlendirmeleri ve eğitim süreçlerinin etkin denetimi sağlanacak. Bu adımlar, uluslararası havacılık standartlarına tam uyum sağlama çabalarının bir parçası olarak büyük önem taşıyor.