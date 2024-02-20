Havlu kağıdı 59 bebek bezi 119 TL’ye düşüyor! Kim 17 Şubat 1 Mart aktüel kataloğu

Uygun fiyatlarla market alışverişi yapmak isteyen vatandaşlar kesinlikle bu sefer Kim marketlere koşacak. 17 Şubat 2024 tarihi itibariyle başlatılmış olan bu kampanya doğrultusunda vatandaşlar kağıt havlu, tuvalet kağıdı, bebek bezi ya da temel gıda ürünlerine uygun fiyatlarla satın alabilecek. 1 Mart 2024 tarihine kadar geçerli olacak kampanyada en yakın Kim market şubesine uğrayarak faydalanmanız mümkün.

HAVLU KAĞIDI 59 TL’YE KADAR DÜŞÜYOR

Kim marketlerin başlatmış olduğu kampanya doğrultusunda Papia havlu kağıt 6’lı 98,99 TL'den 59,99 TL'ye düşüyor. Bu ürünün yanı sıra Bingo sıvı deterjan 149,99 TL’den 119,99 TL’ye, Vernel yumuşatıcı 89,90 TL’den 69,99 TL’ye Baby Turco Eko bebek bezi çeşitleri 139,99 TL’den 119,99 TL’ye düşüyor.

DONDURULMUŞ PATATESLER 119 TL’DEN SATIŞTA

Kim marketlerde 17 Şubat 2024 tarihinden itibaren dondurulmuş patates çeşitleri de 139,99 TL’den 119,99 TL’ye düştü. bunun yanı sıra dondurulmuş bezelye 59,90 TL’den 49,99 TL’ye, dondurulmuş ıspanak doğranmış 49,99 TL’den 39,99 TL’ye, dondurulmuş taze fasulye 69,99 TL’den 59,99 TL’ye, dondurulmuş soğan halkası 79,99 TL’den 69,99 TL’ye, dondurulmuş pizza 74,90 TL’den 59,99 TL’ye düşüyor.































