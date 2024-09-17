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Hazine, 16 Milyar Lira ile Tahvil İhalesi Düzenledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, düzenlediği tahvil ihalesinde 15,9 milyar lira borçlandı. İhalede önemli veriler elde edildi.

Yayın Tarihi: 17.09.2024 14:54
Güncelleme Tarihi: 17.09.2024 14:54
Hazine, 16 Milyar Lira ile Tahvil İhalesi Düzenledi

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Tahvil İhalesi

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugünkü tahvil ihalesi ile toplam 15 milyar 915,1 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

İhalenin Detayları

İhalede 5 yıl (1820 gün) vadeli, 6 ayda bir %15 kupon ödemesi olan sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapıldı. İhalede elde edilen basit faiz oranı %31,02, birleşik faiz oranı ise %33,42 olarak belirlendi.

Teklif ve Satış Verileri

Nominal teklif miktarı 16 milyar 178,2 milyon lira olurken, nominal satış 9 milyar 657 milyon lira, net satış ise 9 milyar 415,1 milyon lira olarak kaydedildi.

Kamu ve Piyasa Yapıcılarından Gelen Teklifler

Kamu kurumlarından gelen 5 milyar liralık teklifin tamamı karşılandı. Piyasa yapıcılarından ise 2 milyar 221 milyon lira teklif alındı ve bu kesime 1 milyar 500 milyon lira satış yapılmış oldu.

Böylece, Hazine toplamda 15 milyar 915,1 milyon lira borçlanmış oldu.

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