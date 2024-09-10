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Hazine 26 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2 devlet tahvili ihalesinde toplam 26,1 milyar lira borçlanma gerçekleştirdi.

Yayın Tarihi: 10.09.2024 15:43
Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 15:43
Hazine 26 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın Yeni İhaleleri

Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı, iki ayrı devlet tahvili ihalesi düzenleyerek toplam 26 milyar 119,9 milyon lira borçlandı. İhaleler, yatırımcılardan yoğun ilgi gördü.

İlk İhalede 7 Yıllık Tahvil

İlk ihale 7 yıl (2408 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını kapsıyordu. Bu ihalede dönemsel faiz oranı yüzde 23,87 olarak belirlendi.

Nominal teklifin 8 milyar 170 milyon lira, nominal satışın 6 milyar 390 milyon lira ve net satışın ise 6 milyar 445,8 milyon lira olduğu bu ihale, kamu tarafında teklif alınmadan gerçekleştirildi.

Piyasa yapıcılarından alınan 4 milyar 356 milyon liralık teklif ile, bu gruba 3 milyar liralık satış yapıldı.

İkinci İhalede 9 Yıllık Tahvil

İkinci ihalede 9 yıl (3311 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 13,1 kupon ödemeli sabit faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı gerçekleştirildi. Bu ihalede, basit faiz oranı yüzde 26,87 ve bileşik faiz oranı yüzde 28,67 olarak kaydedildi.

Nominal teklifin 13 milyar 382,1 milyon lira olarak gerçekleştiği bu ihale ile, nominal satış 10 milyar 326,1 milyon lira ve net satış 11 milyar 174,1 milyon lira olarak belirlendi.

Bu ihale de kamu tarafında teklif alınmadan yapıldı ve piyasa yapıcılarından 8 milyar 166,6 milyon liralık teklif alındı. Bu gruba toplamda 5 milyar 500 milyon liralık satış gerçekleştirildi.

Sonuç

Toplamda, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu iki ihale ile birlikte 26 milyar 119,9 milyon lira borçlanma işlemi gerçekleştirmiş oldu.

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