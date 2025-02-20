Hazine Alacakları Ocak Sonunda 27,6 Milyar Lira Seviyesine Ulaştı

Hazine Alacakları 27,6 Milyar Lira

Hazine alacakları, ocak sonu itibarıyla 27,6 milyar lira olarak belirlendi. Hazine ve Maliye Bakanlığı, 31 Ocak tarihi itibarıyla Hazine alacaklarına dair verileri kamuoyuyla paylaştı.

Alacak Stokunun Dağılımı

Verilere göre, Hazine alacakları içinde en yüksek payı 10,1 milyar lirayla mahalli idareler oluşturdu. Bu, genel alacak stokunun önemli bir kısmının yerel yönetimlerden kaynaklandığını göstermektedir.

Tahsilatlar

Söz konusu tarih itibarıyla Hazine alacaklarından toplam 183 milyon lira tahsil edildi. Bu rakam, Hazine'nin alacaklarını yönetme ve tahsil etme kabiliyetine ilişkin önemli bir gösterge niteliği taşıyor.