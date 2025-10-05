Hazine Destekli Kefaletle İhracata Yeni Paketler: 20 Milyar, 500 Milyon ve 4 Milyar Lira

MERT DAVUT - Hazine ve Maliye Bakanlığı destekli yeni uygulamalarla, ihracatçılar ve katılım hassasiyeti olan firmaların finansmana erişimi kolaylaşacak. AA muhabirinin Bakanlıktan aldığı bilgilere göre, ekonomi programı çerçevesinde Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamındaki çalışmalar hızlandırıldı.

İhracatçılara yönelik genişletilen paket

Buna göre, ihracatçıları desteklemek amacıyla İhracatı Geliştirme AŞ (İGE) aracılığıyla Türkiye İhracat Kredi Bankası AŞ tarafından sağlanan kredilerdeki mevcut 10 milyar lira kefalet limitli destek paketi 20 milyar liraya çıkarılacak.

Ayrıca, sadece e-ihracat yapan firmalara yönelik olarak Türk Eximbank tarafından sağlanacak yeni bir destek paketi yürürlüğe alınacak; bu paketin kefalet limiti 500 milyon lira, kefalet oranı %100, yararlanıcı başına kefalet üst limiti ise 500 bin lira olacak.

Katılım finans esaslı yeni paket (KFK)

Katılım finans esasına göre kefalet kullanmak isteyen firmalar için işlemler Katılım Finans Kefalet AŞ (KFK) aracılığıyla yürütülecek. Bu kapsamda, işletme harcamaları için KOBİ ve KOBİ dışı firmalara Bakanlık kefalet desteğiyle 4 milyar lira kefalet limitli yeni bir paket hayata geçirilecek.

Bu paket kapsamında kefalet oranı %80 olacak; yararlanıcı başına kefalet üst limiti ise KOBİ'ler için 20 milyon lira, KOBİ dışı firmalar için 40 milyon lira olarak belirlendi.

İhracata dört koldan destek ve Eximbank güçlendirmesi

Hazine Destekli Kefalet Sistemi kapsamında ihracatçılara sunulan destekler düzenli şekilde artırıldı. 2020-2025 döneminde ihracatçılara toplam 118,8 milyar lira kredi kullandırıldı. Bu yılın ilk yarısında devreye alınan dört yeni destek paketi ile ihracatçılara ilave 42 milyar lira kredi imkânı oluşturuldu; Eylül itibarıyla sistem kapsamında ihracatçılara verilen kredi tutarı 24,9 milyar liraye ulaştı.

Ayrıca, bu ekonomi programı döneminde Türk Eximbank sermayesi 13,8 milyar liradan 55,3 milyar liraya yükseltildi. Bankanın 2025 içinde izinleri alınan ve süreci devam eden 33,1 milyar lira sermaye artışıyla toplam ödenmiş sermayesi 88,4 milyar liraya ulaşacak. Türk Eximbank'ın nakdi ve gayrinakdi ihracat destekleri, yılın dokuz ayında dolar bazında geçen yılın aynı dönemine göre %15 artışla 39,7 milyar dolara çıktı; destek tutarının yıl sonunda 52 milyar dolar olarak gerçekleşmesi bekleniyor.

Diğer düzenlemeler arasında günlük reeskont kredi limiti 300 milyon liradan 4 milyar liraya çıkarılması, döviz cinsinden reeskont kredilerinin yeniden kullanıma açılması, reeskontlarda faiz oranlarının düşürülmesi ve ihracat gelirlerinin ek %30 satış şartının kaldırılması yer alıyor. Yüksek teknoloji ve katma değerli üretim yapan firmaların reeskont kredilerinden daha fazla yararlanabilmesi için yeni modeller geliştirildi; hizmet ihracatına sağlanan vergi istisnası ise yüzde 80'e yükseltildi.

Bakan Şimşek: İhracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, bugüne kadar çok sayıda finansman paketi ve uygulamayı hayata geçirdiklerini belirterek, "İhracatçılarımızı gerek Türk Eximbank üzerinden gerekse diğer politikalarımızla güçlü şekilde destekliyoruz. İhracatçımızın, reel sektörümüzün her zaman arkasındayız ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu yeni destek paketleriyle teminat yetersizliği yaşayan firmaların finansmana erişim imkanlarının kolaylaştırılmasını amaçlıyoruz. Bundan sonraki dönemde de kalıcı refah artışı için yatırım, istihdam, üretim ve özellikle ihracatı önceliklendirmeye devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.