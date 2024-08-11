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Hazine, Devlet Tahvili İhalesi Düzenliyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın yeni bir devlet tahvili ihalesi gerçekleştirecek.

Yayın Tarihi: 11.08.2024 13:35
Güncelleme Tarihi: 11.08.2024 13:35
Hazine, Devlet Tahvili İhalesi Düzenliyor

Hazine Tahvil İhalesi İçin Hazırlık Yapıyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı, yarın gerçekleştireceği devlet tahvili ihalesi ile yatırımcılara yeni fırsatlar sunmayı hedefliyor.

İhale Detayları

Bakanlığın yayımladığı iç borç ihraç takvimine göre, bu ihale kapsamında 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir %18 kupon ödemesi yapacak sabit kuponlu devlet tahvilinin ilk ihracı yapılacak.

Yatırımcılar İçin Fırsatlar

Yarın düzenlenecek ihale, yatırımcılar için önemli bir fırsat sunarken, piyasa koşullarına göre değişiklik gösterebilir. İhaleye katılmak isteyen yatırımcıların dikkatli bir şekilde değerlendirme yapmaları önerilmektedir.

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