Hazine İhaleleri ve Kira Sertifikası Satışı İle Pazar Hareketlenecek

Hazine İhaleleri ve Kira Sertifikası Satışı

Hazine ve Maliye Bakanlığı, piyasalara önemli bir adım atarak yarın iki tahvil ihalesi gerçekleştirecek ve bir kira sertifikası doğrudan satılacak.

İlk İhale Detayları

Bakanlığın açıkladığı iç borç ihraç takvimine göre, ilk ihale 3 yıl (1036 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli ve TÜFE'ye endeksli devlet tahvilinin yeniden ihraç edilmesini kapsayacak.

İkinci İhale Bilgileri

İkinci işlemde ise 5 yıl (1792 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihraç edileceği belirtiliyor.

Kira Sertifikası Satışı

Aynı gün içinde, 2 yıl (728 gün) vadeli, 6 ayda bir kira ödemeli kira sertifikasının doğrudan satışı yapılacak.

Bu adımlar, piyasalarda hareketliliği artırmayı hedefliyor ve yatırımcılara yeni fırsatlar sunuyor.