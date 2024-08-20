Hazine İhalelerinde 16,9 Milyar Lira Borçlandı

Hazine ve Maliye İhalelerinde Borçlanma

Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün yaptığı iki ayrı devlet tahvili ihalesiyle toplam 16 milyar 899,9 milyon lira borçlanma gerçekleştirdi.

İlk İhale: Değişken Faizli Tahvil

İlk ihalede, 7 yıl (2429 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihale kapsamında dönemsel faiz oranı %23,53 olarak belirlendi. 10 milyar 650 milyon lira nominal teklif alınan ihale sonucu, nominal satış 4 milyar 275 milyon lira ve net satış 4 milyar 257,4 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamudan herhangi bir teklif alınmayan bu ihale, piyasa yapıcılarından 5 milyar 401 milyon lira teklif alarak 3 milyar 500 milyon lira satış gerçekleştirildi.

İkinci İhale: Sabit Kuponlu Tahvil

İkinci ihalede ise 9 yıl (3332 gün) vadeli olan, %13,10 kupon ödemeli sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracı yapıldı. Bu ihalede basit faiz oranı <%26,88, birleşik faiz oranı ise %28,68 olarak belirlendi. 32 milyar 495,5 milyon lira nominal teklif alınan ihalede, nominal satış 3 milyar 885 milyon lira ve net satış 4 milyar 142,5 milyon lira olarak gerçekleşti.

Yine, kamudan teklifin alınmadığı bu ihale, piyasa yapıcılarından 11 milyar 760 milyon lira teklif alınarak 5 milyar lira satış yapılmasıyla sonuçlandı.

Sonuç olarak, Hazine ve Maliye Bakanlığı, bugün gerçekleştirdiği iki ihalede toplam 16 milyar 899,9 milyon lira borçlandı.